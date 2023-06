La maison de repos de Herve a son permis pour son extension

Ce projet, rappelé dans nos colonnes le 14 février, vise la création de 22 chambres supplémentaires à un lit (les résidences-services sont mises entre parenthèses dans l’attente d’une conjoncture plus favorable). Des espaces seront recréés, optimalisés et la cuisine sera réaménagée. De plus, un accueil de jour sera développé, la cogénération sera mise en conformité et des panneaux photovoltaïques seront installés. Enfin, les abords et le parking seront rénovés.

Éric Jérôme, président du CPAS de Herve, a réuni tous les responsables des différents services de la maison de repos ce mardi après-midi pour revoir les détails, le "pratico-pratique". "On a peaufiné les infos qu’on va communiquer aux architectes (on les revoit la semaine prochaine). Ils travailleront alors sur nos remarques, et sur le cahier des charges pour les adjudications. On espère lancer les appels d’offres au dernier trimestre, et débuter les travaux au printemps 2024. Ce sont de gros dossiers, c’est normal que cela prenne du temps."