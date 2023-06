À Herve, l’agence immobilière sociale a quitté ses locaux pour s’installer dans une ancienne banque

En juin 2020, l’AIS s’amplifie. Soumagne, déjà abordée en 2016, rejoint les autres communes. Aubel et Olne s’engagent également. Une troisième employée (une médiatrice sociale) vient gonfler l’équipe, déjà constituée d’une médiatrice sociale et d’une gestionnaire de l’immobilier. L’AIS présente une cinquantaine de logements, et Éric Jérôme, à la fois prudent et ambitieux, mise sur 80 logements d’ici 2023… Enfin, en décembre 2022, c’est Fléron (aussi rencontrée en 2016) qui adhère à l’AIS, qui passe dès lors à 8 communes pour une centaine de logements.

Avant d’arriver rue de la Station, l’AIS était hébergée à l’administration communale de Herve. ©EdA - PLJ

"La sauce a bien pris, sourit Éric Jérôme. Il y avait un espace manquant sur la carte de la Région wallonne en matière d’AIS, raison pour laquelle des communes sont venues se greffer progressivement. J’étais persuadé de l’offre, de l’idée de proposer du logement public qui n’est pas du logement social mais qui permet une vraie mixité sociale (avec des bâtiments du privé dans le giron public)."

Plusieurs bureaux qui offrent davantage de confort. ©EdA - PLJ

Quels avantages ?

Intermédiaire entre le locataire (des personnes aux revenus modestes ou précaires) et le locataire, l’AIS offre une facilité d’accès au logement via un prix sous le marché locatif privé. Pour le locataire, elle prend à son compte les démarches administratives, les dégâts locatifs et les frais de justice éventuels, elle assure un accompagnement du locataire et s’occupe du suivi technique du logement. En outre, elle permet une exonération totale ou partielle du précompte immobilier et elle garantit un loyer, y compris en période de vide locatif. Enfin, des aides à la rénovation sont proposées (réduction de la TVA, prêt à taux zéro, etc.). Les Communes et CPAS sont les troisièmes bénéficiaires de l’AIS, en luttant contre les biens inoccupés, en favorisant la mixité sociale… "Il y a toute une série de leviers intéressants, mais je ne m’attendais pas à ce que le succès soit aussi bon, reprend le président du CPAS de Herve. La dynamique est peut-être plus forte encore à Herve, où nous avons fait la promotion de l’AIS. Sur Visé, elle marche bien aussi. Et dans les nouvelles communes, cela vient progressivement. La proposition des AIS, c’est vraiment de décharger les propriétaires des contraintes, de confier son logement à une AIS en bénéficiant de quelques aides. Et ça séduit, même en milieu rural. Nous n’avons actuellement pas d’autre demande, mais il faut que les communes soient limitrophes et certaines sont déjà dans une AIS."

Eric Jérôme a reçu les présidents de CPAS ce mercredi soir à Herve. ©EdA - PLJ

Quels loyers en moyenne ?

Épaulée financièrement par le Fonds du Logement, par la Province (un subside de l’ordre de 4 000 €) et par les Communes (au prorata du nombre d’habitants), l’AIS prélève également une "marge d’intermédiation", soit de 15 à 25 € entre le loyer payé par le locataire et le loyer versé au propriétaire. "Pour ces loyers, cela dépend évidemment de la taille du logement. En moyenne (car le logement peut être valorisé en fonction du PEB, d’un jardin, d’un garage…), on propose 400 € pour un studio, 450 € pour une chambre, 560 € pour deux chambres, 660 € pour trois chambres, 730 € pour quatre chambres et plus. On touche donc un petit peu plus des locataires."

Chacun a désormais son propre bureau. ©EdA - PLJ

Fort de cette croissance, l’AIS a inauguré ses nouveaux locaux, rue de la Station 5 à Herve (à l’étage de l’ancienne Belfius), ce mercredi soir. De quoi offrir davantage d’espace au personnel avec des bureaux, une salle de réunion, une petite cuisine… Un poste de direction sera aussi créé prochainement, une offre d’emploi ayant été diffusée fin mars. "Nous sommes dans la procédure de recrutement. Nous avions 14 personnes à l’écrit le 20 mai et nous rencontrerons 8 personnes à l’oral ce samedi 3 juin. Il y a de l’intérêt", se félicite Éric Jérôme.

L’ancienne salle des coffres, devenue… un débarras. ©EdA - PLJ