"Vu la variété et les idées des projets proposés lors de la première édition du budget participatif, le Collège a décidé de prévoir pour 2022-2023 une deuxième enveloppe budgétaire de 40 000 € dans l’optique de soutenir des projets citoyens visant toujours l’amélioration du cadre de vie et le bien vivre ensemble au sein des quartiers et des villages, rappelle l’échevin de la Participation citoyenne, Jean-Marc Monseur (HDM). Ces projets d’intérêt général devaient donc être proposés et mis en place PAR et POUR les habitants."

Neuf dossiers ont été proposés et soumis au comité de suivi qui les a déclarés recevables. Quatre de ces projets ont été retenus:

– La verdurisation du quartier du Hac à Herve, par la plantation d’une cinquantaine d’arbres en bordure de voirie (un projet déjà présenté lors du premier budget, 12 000 €).

– L’installation d’arceaux de vélo et d’aires de pique-nique à Bolland (11 500 €).

– L’aménagement de la plaine de jeux de Chaineux (11 000 €).

– De l’achat de matériel culturel de projection pour mettre à disposition des associations, géré au départ d’une association du village de José (3 000 €).

Ces projets devraient être concrétisés dans les prochains mois via un partenariat citoyens-administration.