Asphaltée ce 1er juin, la rue Nicolas Hardy, à Xhendelesse (Herve), devrait rouvrir le lundi 5 juin!

Asphaltée le 17 avril dernier, la rue Nicolas Hardy est toujours réservée aux riverains. Mais l’entreprise Baguette a bloqué ce jeudi 1er juin pour la seconde couche de tarmac. "On a eu une réunion avec eux cette semaine, car ils ont plusieurs chantiers à réaliser chez nous, indique Bernard Allelyn (HDM), échevin de l’Aménagement du territoire. Ils ont prévu la seconde couche jeudi prochain. La signalisation ne sera peut-être pas terminée mais on compte bien rouvrir au début de la semaine d’après. Ça colle pas mal car dans la rue Albert Leclercqs, ils ont cette semaine posé la sous-couche de tarmac, de la Voie aux Pierres à l’école. On pourra donc accéder à l’école depuis le bas. J’espère qu’ils vont aussi pouvoir avancer sur la bande entre la rue des Marronniers et l’école (il y a un souci d’eau). Après, ils travailleront en direction de la rue du Bief."