Ils ont testé des quads pour personnes à mobilité réduite à l’enduro de Bilstain (vidéo)

Ce 25 mai 2023, des personnes à mobilité réduite ont pu explorer les chemins accidentés du domaine enduro de Bilstain. Cela a été rendu possible par un quad tout-terrain, imaginé par la société norvégienne Exotek. "Avec cet engin-là, on sait vraiment passer partout avec ses quatre roues motrices. Partir en balade en montagne accompagner une randonnée de 30 voire 40 km, c’est possible !", s’exclame Vincent London, patron de l’entreprise chaiseroulante.be. "J’ai créé la société Chaiseroulante.be il y a sept ans, à Battice. On vend des chaises roulantes, mais à côté on cherche des solutions pour améliorer le quotidien des personnes à mobilité réduite. Je suis kiné de formation et j’adore la nature, quand j’ai vu ce produit-là, je me suis dit que c’était quelque chose qu’il fallait sur le marché belge pour ouvrir l’horizon des patients PMR qui sont souvent bloqués une fois qu’il y a des pierres, même des graviers !"