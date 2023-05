Report du chantier de la piste cyclo-piétonne entre Manaihant et Battice

Les travaux d’aménagement d’une piste cyclo-piétonne entre les carrefours de Manaihant et de Battice devaient débuter ce mardi 23 mai, un chantier divisé en trois phases et dont la première concernait la partie entre le pont de l’autoroute de Chaineux et le carrefour de Battice (sur trois semaines). Le chantier, qui devait s’achever en troisième ou quatrième semaine d’août (en comptant la pause des congés du secteur de la construction), a toutefois été postposé d’une semaine.