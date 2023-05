Le site de l’ancienne école maternelle de Charneux, démolie, pourrait accueillir les Classes d’eau, projet développé à Pepinster et autrefois abrité à l’athénée Verdi. Des contacts ont déjà été noués, à tel point que c’est "en cours de finalisation". "Ils animent 250 classes par an, nos écoles fréquentent ces Classes d’eau, a développé l’échevine Marianne Dalem (HDM). Ils sont en itinérance depuis les inondations. Ici, on a un ruisseau derrière, les plaines, des locaux…" Ils cohabiteraient avec le patro de Charneux.

2. Églises : un dossier plus lent que la procession ?

Marie-Martine Schyns (EPH) s’est inquiétée du dossier de réhabilitation des églises. "C’est un dossier qui n’avance pas. La procession de lundi ira beaucoup plus vite !" La Ville de Herve est soucieuse du respect des fabriques mais aussi des représentants de l’évêché. "Il faudra mutualiser, a insisté le bourgmestre. On attend des informations pour l’étude sanitaire. Mais on ne pourra pas tout accepter et imposer à la collectivité d’entretenir toutes les églises. Les discussions durent depuis 10 ans: on a des églises classées, des cheminements au Patrimoine…"

3. Des caméras en plus

La Ville a répondu à un appel à projets pour installer des caméras supplémentaires afin de lutter contre les dépôts d’immondices. Suite à une modification des emplacements (aux ronds-points de Battice et d’Outre-Cour), le budget de 75 000 € est en dépassement de 10 834 €.

4. Le conseil communal filmé ?

Marie-Martine Schyns a proposé un glissement de budgets Covid (2 X 2 500 €) afin d’assurer la diffusion du conseil communal. EPH a reçu quatre demandes… La majorité HDM ne souhaitait pas un amendement (il a été retiré par EPH) et a annoncé être ouverte à la discussion.

5. Un don au CPAS

Un citoyen de Grand-Rechain a introduit un dossier pour rénover sa maison classée. La Commune doit prendre 1% du coût à sa charge. Le citoyen recevra ce montant (quelques centaines d’euros) qu’il compte verser directement au CPAS de Herve.

6. Immersion des élèves

Les élèves de 6 primaire ont vécu, le 21 avril, une journée d’immersion professionnelle. Ce fut un vif succès.

7. Accueil de la petite enfance : un travail quotidien

©EdA LABEYE Philippe

La Main douce a cessé ses activités le 15 mai. L’échevine a rappelé les aides développées ces derniers mois pour soutenir le secteur tout en indiquant avoir été informée de la fermeture anticipée "après les parents". "10 enfants ont retrouvé une place, deux ont été accueillis chez les grands à la crèche et j’ai proposé de mettre les locaux de la consultation ONE à disposition dès maintenant, en attendant l’ouverture du 6e service de la crèche. Les contacts sont quotidiens avec le CRPE et l’ONE, on y travaille !", a ajouté Marianne Dalem.