Insolite : Ykons tourne son nouveau clip… en montgolfière (vidéo)

Ykons s’apprête à sortir un nouveau single, intitulé New State of Mind, le 9 juin prochain sur les plateformes et le 8 juin en radio. Cette date sera aussi le jour de la sortie d’un clip plutôt original. “On voulait quelque chose d’aérien, quelqu’un a cité une montgolfière… on s’est regardé et on s’est dit “on fonce “. C’est ça Ykons”, explique Renaud Godart, le chanteur d’Ykons.