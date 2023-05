Du retard pour l'école de José, les tarifs de la piscine de Herve, le skatepark... Les chiffres ont parlé!

Le groupe EPH s’est notamment posé la question des projets reportés, ceux non attribués en 2022 (le top 3 de 2022 est composé de la tour panoramique pour 2,37 millions, des projets de mobilité pour 749 000 € et des travaux dans les écoles pour 635 000 €) et qui représentent une dépense de 17 millions d’euros. Le niveau de la dette, "préoccupante", et le choix des prochains investissements ont également suscité le débat. Tout comme les frais énergétiques, finalement moins élevés puisque la Ville avait préventivement triplé les montants alors que l’électricité basse tension est multipliée par 1,23, la haute tension par 2,36 et le gaz par 1,44. Quant au gaz dédié à la piscine, il est multiplié par 1,53 par rapport à 2022, ce qui pourrait engendrer une baisse du ticket d’entrée des nageurs (une analyse chiffrée sera effectuée par la régie communale autonome le mois prochain). Le Parti socialiste y sera attentif.

"Nous avons aussi des dépenses en plus, comme 1 million pour le site Chapelier ou 500 000 € pour le traitement des terres rue Nicolas Hardy ", a noté l’échevin des Finances, Philippe Dumoulin (HDM).

L’école de José a du retard

Autre dossier évoqué mardi soir, celui du chantier de l’école de José ( entamé en août 2021). L’école coûtera 146 000 € de plus afin de créer une cour supplémentaire, mais les travaux ne seront achevés qu’en automne (soit… huit ans après la signature ministérielle) alors que la rentrée du lundi 28 août 2023 était visée. Ce retard engendrera une indemnité de 100 000 € au profit de la Ville.

Le skatepark repris par la Ville

Le skatepark (et l’agora space), plus cher de 22 000 €, sera quant à lui repris par la Ville (au lieu de la Régie communale autonome). Le permis devrait être déposé la semaine prochaine et les jeunes seront à nouveau consultés pour déterminer les aménagements, balisés par les finances communales.

Face à ces hausses, le groupe EPH, qui souligne "la maîtrise des dépenses courantes", estime "qu’il y aura des choix à faire à l’extraordinaire" (les investissements). "La directrice financière le dit, ça doit faire l’objet d’une analyse financière. Elle utilise le mot “impérativement”… En 2023, le CPAS a reporté des projets ( NDLR : les résidences-services), qu’avez-vous prévu à la Ville ? Comment se font les choix ?", a questionné Marie-Martine Schyns, rejointe dans son analyse par le PS. "Cette remarque de prudence de la directrice financière date de pas mal de temps, lui a répondu Philippe Dumoulin. On y adhère à 200%, il est clair qu’on veut être prudent et on devra faire des choix." Des choix qui ne furent pas cornéliens jusqu’à présent, puisque la maturité des dossiers et l’octroi des subsides permirent à la majorité HDM de ne pas devoir, jusqu’ici, "reporter un dossier abouti". "On a une vue globale de l’ensemble des dossiers", a rassuré Marc Drouguet (HDM), qui s’appuie sur l’expertise des services et de certains profils au sein de son groupe politique. À voir dans les prochaines années si cette gestion, "totalement maîtrisée" selon Pierre-Yves Jeholet (HDM), est suffisante pour traverser les secousses que subissent de plus en plus les Villes et Commune.