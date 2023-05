Dégradations, coût, horaires, accès... La gestion du parking Chapelier pose question à Herve

1. Son coût ? Pour devenir propriétaire du parking, Herve déboursera 2 838 500 €, en plus du terrain du site Chapelier réévalué à 2 340 000 € (+ 340 000 €), soit une note de 5 178 500 € (en arrondissant)… près de 23 000 € par emplacement ! Boris Chandelle (EPH) s’est inquiété des surcoûts de ce parking (principalement la révision de 27%, près d’un million d’euros) ainsi que de sa gestion. La Ville n’a pas pu éviter l’inflation du prix des matériaux, dont le fer et le béton. "On prend cela de plein fouet. Et nous avons des avenants (NDLR : pour 200 000 €) car nous devons l’équiper avec des barrières, des caméras qui sont reliées à la police…", indique Marc Drouguet (HDM).

Nouveau parking Chapelier à Herve ©Pierre LEJEUNE

2. Ses horaires ? Le parking public est actuellement ouvert de 6h à 22 h. "Les gens ne savent pas sortir leur véhicule après 22 h, que ce soit après un événement sportif ou pour les riverains. Il faudrait une solution pour pouvoir quitter le parking peu importe l’heure", a souligné Boris Chandelle. Le bourgmestre a insisté sur la phase de test en cours. "On est dans une période de test, d’évaluation. On a la possibilité de changer les horaires pour les manifestations sportives ou culturelles. Nous le fermons la nuit dans une volonté de sécurité et de garder cet outil le plus propre et intact possible. Pour les riverains, nous réfléchissions à la possibilité de garer sa voiture pendant la nuit avec un badge (NDLR : une formule qui pourrait être payante via une location de l’emplacement, ce que n’accepte pas la minorité qui craint une hausse de la fracture sociale et qui estime que les citoyens ont déjà payé le parking via leurs impôts). Il y a et il va y avoir (notamment en face) de nouvelles constructions, mais la volonté est de vendre ces nouveaux appartements avec un espace de parking et non de venir se garer gratuitement dans le parking Chapelier. Ce parking est pour les riverains des rues adjacentes, pas pour les nouveaux appartements. Enfin, la signalisation est en cours pour orienter les gens qui viennent à Herve, les inviter à entrer par la rue de la Clef (NDLR : un rond-point est à l’étude entre cette rue et la rue de Soumagne).

Les deux niveaux enterrés du nouveau parking ne sont pas encore accessibles. ©ÉdA – Pierre LEJEUNE

3. Son accessibilité ? "Ce parking est-il calculé pour le gabarit des véhicules actuels ?", s’interroge Boris Chandelle. Jean-Claude Dumont, pour le PS, souhaite "faire confiance aux ingénieurs" mais se pose également la question. L’accès aux étages du parking n’est, il est vrai, pas des plus aisé pour un ouvrage de 2023: bonne chance aux propriétaires de gros SUV… "Il y a encore le parking face à la piscine et celui derrière. Mais s’il y a un réel attrait du parking, on devra peut-être prendre des dispositions. Il faut trouver les bonnes habitudes", défend Marc Drouguet.

4. Déjà des dégradations ! Ce tout nouveau parking a déjà été victime de dégradations, "il y a deux ou trois semaines". Des extincteurs ont été vidés, et "la police y travaille". Des caméras scrutent les entrées et sorties du parking. "Il faudra être attentif car il y a déjà des gens qui traînent là avec des produits pas vraiment légaux", a pointé Jean-Claude Dumont.