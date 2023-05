Cette année encore, inutile de tenter de se dérober à cette tradition. "Nous vous invitons à découvrir cette marche – l’une des processions les plus originales par son heure de départ, la distance parcourue et l’ambiance qui s’y vit – dans notre belle région. La procession, annoncée par la Clique de la Royale Garde Saint-Jean (dès 3 h, NDLR), démarrera le lundi 29 mai à 5h sur la place de l’église à Herve. Nous irons vers Battice en passant par des chemins et routes au milieu des champs. Le lever du soleil (quand il se lève) est extraordinaire et vaut l’effort du réveil matinal", annonce Joseph Hagelstein par voie de communiqué.

La distance totale approche les 15 kilomètres, mais il est évidemment possible de rallier le groupe plus tard, pour ceux qui n’auraient pas entendu les tambours durant la nuit (sait-on jamais…). Ainsi, le déjeuner (une fricassée) et l’eucharistie en l’église de Battice se tiendront vers 7 h 45. Une heure plus tard, vers 8 h 45, la procession s’en ira vers Bruyères (il restera alors 8 km). L’entrée à Herve est d’ordinaire attendue vers 14 h, avant un dernier tronçon en direction de la rue de Soumagne.

Toujours désireux d’obtenir de l’aide, le comité des processions de Herve lance un appel aux "bonnes volontés" mais aussi aux généreux donateurs. Quant aux plus courageux, vous savez ce qu’il vous reste à faire ce 29 mai aux aurores…

Pour les bénévoles: 0494/800813. Pour les dons: BE52 7326 0303 5109 au nom de l’Œuvre des Processions de Herve.