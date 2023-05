Regroupement des pompiers de Herve et Battice, portes ouvertes fin mai… Le président de l’amicale du Plateau se confie

"On a lancé, via les chefs de poste, un sondage pour voir qui voulait adhérer à cette nouvelle amicale du Plateau, en rappelant les événements comme les portes ouvertes qui arrivent, les buts comme créer des moments entre nous hors intervention et, surtout, qu’on soit derrière la famille en cas de besoin s’il devait arriver quelque chose de grave", mentionne Lionel Theunens, pompier volontaire à Herve et professionnel à Verviers depuis septembre 2022 (il était auparavant sur Bruxelles).

D’un groupe de 15 ou 16 sapeurs intéressés, le comité s’est formé autour de 8 pompiers: 4 de Battice et 4 de Herve. Lionel Theunens en assure la présidence. "On a créé les statuts, le compte en banque, sensibilisé le personnel à nouveau, les priorités qu’on devait avoir comme les portes ouvertes… Un événement qui va nous permettre de voir quelles sont nos faiblesses et ce qu’on peut améliorer. Au début, j’étais craintif… Mais l’amicale regroupe 71 membres (pompiers actifs ou pensionnés, certains en maladie ou autre) sur 80 pompiers. On a eu une réunion en mars, c’était très positif. J’étais surpris de l’enthousiasme des gars. J’essaye toujours de ne frustrer personne, de toujours faire moitié/moitié entre Herve et Battice… Mais je me suis rendu compte que les gens ne regardaient pas à cela: ils sont déjà dans l’optique du nouveau poste et ne parlent plus de Herve ou de Battice mais de Plateau. Au final, on va voir ce qu’on mélange, ce qu’on garde, ce qu’on améliore… Je pense à la raclette de Battice qui ne va pas s’arrêter, ou à notre Sainte-Barbe. C’est l’occasion de rassembler les deux mentalités pour créer quelque de chose de nouveau, de plus."

Des portes ouvertes inédites ce 28 mai

Et cela passe, dès ce 28 mai, par les portes ouvertes de la nouvelle caserne, aux Chesseroux. Un événement inédit car il fêtera un déménagement, la fusion de deux unités. "On va mettre nos points forts en avant et se focaliser sur les moyens que la zone Vesdre – Hoëgne & Plateau peut mettre en avant avec la présence de l’ART (animal rescue team), du Grimp, de la cellule chimique, des véhicules spécifiques ( pollution, refit, rail-route …). Nous aurons aussi des stands comme celui de la formation des benjamins secouristes (des cours dans les écoles) et nos nouveaux outils. Outre la visite des locaux de la caserne, il y aura aussi des démonstrations: le Grimp utilisera la tour d’exercices, le feu de friteuse, la désinca de deux véhicules, un nouvel exercice avec la nouvelle échelle… Et le rail-route qui sera sur son nouvel emplacement, une zone d’enraillement permanente. Sans oublier les animations pour les enfants (château gonflable, maquillage…), la musique et l’assiette barbecue", détaille Lionel Theunens. Dernier élément intéressant, la Kidouch sera toujours disponible et la bière Légia se déclinera sous divers arômes.