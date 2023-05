BocagEN: 443 citoyens du plateau de Herve engagés dans la transition énergétique

Aujourd’hui, 443 citoyens (du grand plateau de Herve pour les 3/4) l’ont rejoint. "BocagEN fait partie de Cociter, fournisseur citoyen d’électricité. Il y a beaucoup de gens qui ont rejoint la coopérative notamment pour avoir accès à ce circuit court en électricité", rapporte David Plunus, président de la coopérative, et de poursuivre : "Comme les clients sont à la fois les propriétaires, il n’y a pas de surprofits. Et donc en période de crise, le prix de l’électricité est bien moins cher chez Cociter. Pendant la période la plus compliquée, le prix maximum a été de 25 cents au kilowatt-heure alors que d’autres étaient montés jusque 50 cents ! À l’inverse, par exemple durant la période Covid où les prix étaient très bon marché, c’était un peu plus cher chez Cociter parce que l’on veut fournir un revenu suffisant pour les installations. C’est une gestion plus rationnelle et à l’échelle des gens !"

Une partie de l’épargne continue ainsi d’être investie dans des outils de production d’énergie renouvelable. Après les installations de panneaux photovoltaïques sur les toits du centre culturel de Welkenraedt (120 kWc) et sur l’Intermarché de Herve (131 kWc) en 2018, la coopérative a financé cette année l’installation de 34 panneaux (14 kWc) sur le chai du Vin du Pays de Herve à Montzen. Depuis 2020, BocagEN est également copropriétaire, à travers la SCRL HOSe, de la centrale hydroélectrique du barrage de Chanxhe (Comblain-au-Pont). C’est le plus gros outil de production. "Après on n’a plus eu trop d’installations photovoltaïques parce que c’est devenu compliqué puisqu’il n’y a plus de certificats verts et parce que les gens ont eu accès facilement à des financements auprès des banques pour les panneaux, et donc il n’y avait pas de plus-value à fonctionner avec nous !"

BocagEN continue ainsi des projets d’installations photovoltaïques, mais plus petits et à caractère social, comme à Haccourt (Oupeye) pour alimenter les logements de transit de l’ASBL Racynes. Elle veut aussi mettre en place une collaboration sur le long terme avec Habitat Invesdre (Verviers).

Le cheval de bataille de la coopérative, actuellement, c’est finalement l’éolien offshore en mer du Nord.

"L’État fédéral doit lancer un marché public en 2024. On a une grosse collaboration avec une trentaine de coopératives citoyennes pour essayer d’avoir une place dans le projet. On espère atteindre 20% d’éoliennes citoyennes dans cette nouvelle concession. On a déjà rencontré beaucoup d’entreprises dans l’éolien offshore qui sont parfois très ouvertes, ce n’est pas gagné mais cela progresse dans la bonne direction !"

BocagEN fait également partie depuis octobre 2022 de la coopérative L’Idée Ferme qui se cherche un lieu sur le plateau pour rassembler différents acteurs du circuit court. "On a des contacts, mais rien que l’on puisse officialiser !"

Un jeu de société et un module pédagogique

La coopérative a également à cœur de travailler sur la sensibilisation des enfants, des ados et des adultes.

Au 7 décembre, la coopérative avait produit 835 000 kWh d’électricité verte. ©BocagEN

BocagEN a également à cœur de réinvestir une partie de ses bénéfices pour faire de la pédagogie. "Le gros projet du moment c’est avec l’ASBL du Domaine des Fawes à Charneux (NDLR: le directeur fait partie des coopérateurs). On vient de déposer avec eux une demande de permis d’urbanisme pour construire un module pédagogique en bois d’environ 150 m2 qui sera équipé d’animations pour faire comprendre aux enfants ce qu’est l’énergie, comment on peut l’économiser, comment on peut la produire. Il y aura des vélos avec des dynamos, des éoliennes à construire, des batteries etc., pour que les Fawes puissent organiser des classes vertes de sensibilisation sur l’énergie", explique David Plunus, également administrateur d’un bureau d’étude spécialisé dans l’intégration du concept de développement durable dans la construction et l’aménagement du territoire à Liège (Ecorce). Le début des travaux est envisagé pour l’automne prochain.

Un groupe de travail avec des coopérateurs bénévoles développe par ailleurs un jeu de société pour sensibiliser les ados et les adultes à la sobriété énergétique, avec l’aide d’Aurélie Vandendijk de Fol’En Jeux (anciennement une boutique verviétoise). "On va développer une animation destinée aux ados pour aller dans les écoles. On le proposera aussi à certaines ludothèques qui sont orientées développement durable (comme celle de Bouche-à-oreille à Thimister-Clermont), puis il sera proposé à qui en aura envie, coopératives, ASBL…"

Un groupe de travail "monitoring" développe quant à lui des outils pour aider les coopérateurs à maîtriser leur consommation.