En effet, initialement, la phase 1B devait permettre d’ériger de nouvelles places de parking mais également quelques appartements, une moyenne surface et des commerces. Pour rappel, un total de 84 logements, un espace horeca et des surfaces commerciales doivent encore pousser sur cette superficie globale de 13 000 m2. Toutefois, il nous revient que l’association Bernard Construction-Cordeel SA aurait sollicité de la part de la Ville de Herve l’autorisation d’inverser les phases suivantes, en commençant par la plupart des appartements pour conclure le chantier par les surfaces commerciales. "Ils ont fait une demande de modification du phasage, mais ça ne change rien au délai total", nous indique le bourgmestre Marc Drouguet, préférant présenter les détails techniques en commission avant d’en dire davantage.

Bernard Allelyn, échevin de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire, confirme la modification du planning. "Ils sont en train de préparer la phase suivante. Cela devait être la moyenne surface et les appartements au-dessus, mais ils commenceront plutôt par la barre d’immeubles. Ils devraient normalement déplacer le chantier sur l’ancien parking du bâtiment des contributions (NDLR: soufflé par une explosion en juin 2014) d’ici la mi-mai. Tant que cela n’est pas fait, ils ne peuvent entamer le terrassement de l’autre phase. Cela fait un moment qu’on discute du déplacement du phasage."

Concrètement, l’entreprise reprendra le chantier en créant le parking souterrain sous les appartements, des emplacements uniquement destinés aux propriétaires et locataires. "Trois blocs sortiront, plus un quatrième en parallèle de la rue de la Clef. Il y aura un petit bloc entre la rue Neuve et la rue Jardon ainsi que la transformation de la maison des jeunes, en dernière phase. Dans les chiffres, on a 3/4 des appartements sur cette phase et 1/4 des appartements (une vingtaine) qui viendront alors en fin de chantier, au-dessus de la surface commerciale", précise Bernard Allelyn.

Nous avons tenté de savoir, tant auprès des architectes que du demandeur, les raisons de ce changement de phases, mais sans obtenir de réponse à l’heure de boucler cette édition.