Pourquoi classer l’église de Grand-Rechain ?

Les plans de l’église de Grand-Rechain datent de 1838, signés par l’architecte provincial Jamolet. Mais, à son décès en 1845, c’est Jean-Charles Delsaux, alors nommé comme architecte de la Province de Liège, qui en assure le suivi, dont la construction de 1846 à 1847. Jean-Charles Delsaux (1821-1893) est un architecte majeur du XIXe siècle. Il érigea la nouvelle aile néogothique du palais des princes-évêques de Liège (la façade ouest, le palais provincial) et sera à l’origine des restaurations des églises Sainte-Croix et Saint-Martin de Liège ou encore de la cathédrale Saint-Paul. Chez nous, il a notamment conçu l’église Saint-Fiacre de Dison, l’église Saint-Alexandre de Xhendelesse et Les Arcades à Spa. "L’extérieur de l’église, il y en a d’autres comme cela. Ce n’est pas extraordinaire. Mais l’intérieur ! Le décor est fantastique. Il y avait des gens très riches à Grand-Rechain (et Petit-Rechain aussi, d’ailleurs), allez voir le cimetière et vous le verrez. Ces villageois ont subsidié les vitraux, les peintures, les fresques, les statues, l’autel… Même le sol, ce n’est pas du carrelage mais des mosaïques avec des motifs religieux. Les armoiries, les meubles en chêne, les orgues, etc.: tout est superbe. La famille Boulanger, notamment, a dû permettre d’avoir 70% des armoiries via des donations. C’est donc surtout l’intérieur qui est remarquable. Monsieur Vanderheyden, du Patrimoine (originaire de Rechain), n’était pas au courant. Il m’a dit que c’était un petit chef-d’œuvre", s’enflamme Thomas Lambiet.

Actuellement, la démarche de classement de l’église n’en est qu’au stade "du souhait". Mais l’historien compte se pencher sérieusement sur la question. "C’est clairement un des trésors du pays de Herve !"