Une dernière grande fête familiale au domaine des Prés Fleuris, à Bolland

Ces 13 et 14 mai, elle y organise une dernière grande fête familiale. "Mon père et mon grand-père (NDLR: Hubert et Gérard Spits) étaient des conservateurs: ils ont gardé énormément de choses dans les greniers. En vidant tout, le mois passé, on s’est rendu compte qu’il y avait énormément de choses très chouettes et l’on s’est dit que plutôt que de jeter, de donner ou de faire venir un vide grenier, on allait faire une brocante !, partage Andy Spits. Et puis, comme il y a beaucoup de gens qui sont touchés par la fermeture du domaine, on s’est dit que cela pouvait être chouette d’organiser un événement familial où ceux qui le souhaitent peuvent v enir une dernière fois !"

Il se peut en effet qu’en fonction du futur acquéreur – différentes pistes sont envisagées mais il est trop tôt pour en parler –, l’endroit ne soit plus accessible au public. On parle en effet de 1 750 m2 de bâtiments et de 116 000 m2 de terrains agricoles qui offrent de nombreuses possibilités avec ses salles de banquets, habitations, écuries, parkings…

Hommage

Mais ce week-end, tous les habitants du Plateau qui y ont célébré des moments importants de leur vie – en 43 années, il y a eu plus de 1 000 mariages, sans compter les autres événements – sont ainsi invités à venir profiter de la plaine de jeux avec les enfants, d’un château gonflable, d’un bar, d‘un barbecue…

"C’est quelque chose de simple, mais convivial, de 10 à 18 h. Les événements familiaux, conviviaux où on rassemblait les gens, c’était ce que mon père et mon grand-père adoraient, de rendre les gens heureux !" C’est ainsi également une façon de rendre hommage à tout leur travail et à leurs équipes.

Des petites merveilles

La brocante est elle aussi ouverte au grand public. "Pour ce qui restera après le week-end, des brocanteurs pourront, s’ils veulent venir, faire un lot", précise Andy Spits.

C’est que la famille a fait des trouvailles. "Il y a de tout: des outils agricoles de mon arrière-grand-père, des BD, des jouets comme un train Marklin, des clubs de golf et des raquettes de tennis qui ont 30 voire 40 ans, du mobilier, de la vaisselle… C’est super-éclectique. On a trois salles qui sont remplies ! ". Parmi ces pépites, on retrouve aussi plusieurs centaines de disques vinyles ! "Mon père travaillait déjà tout jeune, dès ses 14 ans, dans la restauration. Mais il était aussi DJ et donc il y a toute sa collection de vinyles encore, puisqu’il conservait tout !"