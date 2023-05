Les pompiers de Herve et de Battice s’en vont, que vont devenir les deux casernes ? Et quel est le programme des prochains jours?

Le programme des prochains jours

Dix jours ! Ce 18 mai, jour de l’Ascension, les pompiers de Herve et de Battice grimperont dans leurs camions sur le coup de 10 h. Ils paraderont dans les rues de Herve et Battice pour se retrouver vers 11h à la nouvelle caserne du Plateau, au croisement des rues Chesseroux et de Maëstricht, pour investir, "en quinconce", les nouveaux locaux sous escorte policière ( nous vous l’annoncions déjà ce 30 mars). "Ils laisseront les amicales respectives derrière pour entrer dans le nouveau site de la caserne, qui appartiendra à la zone de secours, et créer une nouvelle amicale pour la caserne du Plateau", signale Marc Drouguet, bourgmestre de Herve.

Conséquence directe de ce déménagement, les deux casernes seront progressivement vidées… La zone de secours Vesdre – Hoëgne & Plateau disposera encore de six semaines, dès le 19 mai (principalement ce jour-là), pour rapatrier les derniers éléments au sein de la nouvelle caserne. Le 30 juin, les deux casernes seront vides !

Le samedi 20 mai, c’est une entreprise de déménagement qui entrera en action rue Fernand Houget à Verviers, site occupé depuis 2021 par la zone de secours VHP pour ses services administratifs, les services de prévention et le cadre officier (l’état-major). Le bâtiment de 700 m2 sera vidé et le personnel opérera depuis Herve dès le lendemain. Quant à ces locaux de la rue Fernand Houget, ils seront occupés dès août par l’association de kinésithérapeutes (un centre de 8 kinés pour 650 consultations par semaine) Kinaxis, actuellement située rue du Palais à Verviers.

Le lundi 22 mai, en fin d’après-midi, la caserne sera officiellement inaugurée en présence des pompiers, des gradés, des bourgmestres mais également du Premier ministre Alexander De Croo et de la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden.

Le Premier ministre, ici à Limbourg en juillet 2022, a confirmé sa présence pour inaugurer la caserne du Plateau. ©© Jacques Duchateau

Enfin, des portes ouvertes sont programmées au dimanche 28 mai, pour les citoyens.

Que va devenir la caserne de Battice ?

Les places de parking devant la caserne seront disponibles pour les Batticiens. ©ÉdA LABEYE Philippe

Dans un premier temps, la Ville de Herve va pouvoir mettre à disposition les emplacements de parking situés devant la caserne. Ils ne seraient, "à première vue", pas intégrés dans la zone bleue de Battice. "Il y a quelques places, des places importantes. On va en retrouver quelques-unes puisqu’il ne faudra plus laisser le passage pour les camions", indique Marc Drouguet. Par après, la caserne sera démolie, mais la Ville n’a encore donné aucun ordre de démolition. "On aimerait avancer sur la réaffectation du centre de Battice, mais on attend la finalisation de la vente du Marché Couvert. Elle n’a pas encore eu lieu. Ça rend un peu compliqué de pouvoir avancer sur l’ensemble du site."

Et la caserne de Herve ?

La caserne de Herve sera occupée par l’ADMR d’ici la fin de l’année ou début 2024. ©ÉdA Philippe Labeye

La caserne de Herve est promise, contre 625 000 €, à l’ADMR (Aide à domicile en milieu rural), qui s’est positionnée dès 2018. Le projet de convention de vente a été approuvé (EPH a voté contre) en conseil communal de Herve le 21 mars 2022. "Les locations à la zone de secours s’arrêtent le 30 juin, date à laquelle, si tout se passe bien, nous pourrons remettre les clefs à l’ADMR, reprend le bourgmestre de Herve. Les actes sont signés mais je ne sais pas quand l’ADMR s’y rendra. Nous avons inclus la possibilité de racheter le bâtiment si l’ADMR n’en a plus besoin, c’est un lieu stratégique."

Tony Weber, directeur de l’antenne de Verviers pour l’ADMR, se réjouit de notre appel. "On aura les clefs le 30 juin ? Vous me l’apprenez. Les pompiers pouvaient prolonger leur occupation. Tant que je n’ai pas un recommandé de la Ville… Les actes doivent encore être passés, mais la promesse de vente est signée en effet. Le but, c’est de pouvoir occuper le bâtiment avec le personnel de bureau, une bonne vingtaine de personnes (assistantes sociales, personnel administratif, direction…). Et, aussi, de pouvoir réaliser des salles de réunion et de formation (et ainsi ne plus dépendre de l’extérieur). Nous sommes accompagnés d’un architecte pour voir les possibilités d’aménagement."

L’ADMR bénéficie à environ 1 400 familles de notre région, en s’arrêtant à Fléron et en évitant les grandes villes (dont Verviers). "Nous avons 280 personnes qui travaillent avec nous, des prestataires qui vont directement chez les personnes (les aides familiales ou ménagères, la garde à domicile, des ouvriers polyvalents, etc.). On a plusieurs équipes, dont deux sur Herve, une sur Aubel/Thimister, une sur Lierneux… On souhaite avoir une salle pour pouvoir assurer les formations. Comme on occupe deux sites à Herve, séparés de dix mètres (place de l’Hôtel de Ville, NDLR), on ne va pas faire un déménagement à moitié. On verra cela les prochains mois, mais on espère qu’on sera là (avenue Dewandre, NDLR) en 2024", détaille encore Tony Weber.