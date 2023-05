La police est actuellement mobilisée pour fouiller les terrains et les zones de cache, indiquent nos confrères de SudInfo.

"Il est parti de chez lui de son plein gré. Il a été repéré pour la dernière fois à Herve par un chien de la police", précise sa tante.

"Alexy mesure 1m75 et est de corpulence forte. Il a les cheveux courts roux et portait un training gris et des crocs noires", précise encore Child Focus.

Toute information concernant cette disparition peut être communiquée par téléphone au 116 000 (Child Focus) et au 0800 30 300 (Police).