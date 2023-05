Disparu à Herve, Alexy Closset a été retrouvé

En fin d’après-midi, ce mardi, une bonne nouvelle parvenait aux proches d’Alexy: ce dernier était enfin retrouvé. Le parquet nous confirme l’information, en précisant toutefois ne pas divulguer davantage d’éléments à ce stade.

Selon nos informations, le jeune homme a été aperçu par une personne qui a ensuite alerté la police. Alexy se trouvait non loin de son habitation de Herve lorsqu’il a été retrouvé mais les circonstances de sa disparition ne sont, à ce stade, pas encore établies.

Quelle procédure en cas de disparition ?

La zone de police du Pays de Herve disposait, pour cette disparition, de "certains critères" qui permettaient de définir cette disparition comme "inquiétante".

"En fonction du caractère inquiétant de la disparition, on peut mettre en œuvre différents moyens d’appui qui sont à notre disposition, en concertation avec la Cellule des personnes disparues. On a les fouilles, évidemment, mais aussi les chiens pisteurs, les drones, l’hélicoptère de la police fédérale… Et parfois nous avons l’appui d’autres services pour des fouilles plus importantes. On peut aussi envisager une enquête téléphonique, en espérant une localisation du téléphone. En fait, on travaille de manière concentrique: d’abord dans l’environnement immédiat de la victime, les points de chute qu’on lui connaît… et puis on étend en envisageant d’autres moyens plus complexes comme les chiens, les hélicoptères, la protection civile si nécessaire…", détaille le chef de corps de la zone de police du Pays de Herve, le commissaire divisionnaire Vincent Corman.

Ainsi, ce mardi, l’hélicoptère de la police fédérale a survolé Herve et ses différents villages avec la caméra thermique afin d’analyser les zones plus couvertes, comme des bois. "On a différents critères, via la circulaire, qui nous amènent à déterminer une disparition comme étant inquiétante . Cela peut être une prise régulière de médicament, une lettre d’adieu… Ce n’était pas du tout le cas ici, je parle bien de dispositions générales par rapport à une disparition. En fait, c’est à chaque fois qu’on craint pour l’intégrité physique d’une personne", précise encore le commissaire Corman.