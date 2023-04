Nessi Collections à Battice: d’en ligne à en ville

C’est à Battice qu’un nouveau magasin de mode a ouvert ses portes il y a quelques jours. Nessi Collections est un magasin de vêtements et d’accessoires qui ravira sûrement bon nombre d’amatrices de mode de la région. Cela fait deux ans que Ines Spirlet, la patronne du magasin, s’est lancée dans la vente de vêtements et d’accessoires en tous genres. "J’ai commencé la vente de vêtements et d’accessoires en ligne et en les présentant dans quelques défilés. Mais mes clientes me demandaient souvent d’ouvrir un magasin notamment pour créer un contact avec elles." La jeune femme, passionnée de mode depuis petite, propose des pièces à prix abordables et pour toutes morphologies. "Je propose des tailles allant de 34 à 50. Rien n’est au-dessus de 50 euros ici." Avis aux intéressées, le magasin est ouvert les jeudis de 14h à 18h et les vendredis et samedis de 10h à 18 h. Avec des vêtements de collections et des accessoires faits maison, le tout renouvelé chaque mois, le magasin de Battice réserve de belles surprises à ses clientes.