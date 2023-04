Isabelle Nollet et Quentin Beckers relancent l’Arrêt Gourmand, derrière la maison du tourisme de Herve

La Batticienne Isabelle Nollet et l’Olnois Quentin Beckers sont les nouveaux exploitants. "J’ai travaillé pendant 7 ans avec Christophe Dresse au Comme chez Moi, c’est lui qui m’en a parlé. On a regardé le cahier des charges, j’en ai parlé à mon compagnon (NDLR: Quentin) et à ma famille et on a rédigé un projet avec des idées et des propositions", sait Isabelle Nollet.

Mettant en avant le terroir, la cheffe proposera "du vol-au-vent, des boulets, des pâtes avec des fromages herviens, mais aussi des croques dont un à la Meule du Plateau, un au herve…" "On gardera un petit côté hervien pour mettre en avant nos producteurs. On est en train de faire les travaux, avec du nouveau mobilier sur la thématique de la gare. On aura aussi une tenue particulière."

Le resto espère ouvrir le 6 juin. Du mardi au vendredi de 9 à 18h et le week-end de 10 à 18 h, 7 J/7 en juillet et août. "On pense ouvrir en soirée, mais on se laisse démarrer", termine celle qui sera entourée de sa famille et d’une amie pour mettre son resto sur les bons rails.