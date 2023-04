Cinq jeunes lancent un restaurant éphémère avec des produits régionaux à Herve

Cette fois-ci, les étudiants ont tout pensé, eux-mêmes de A à Z. "En général, les profs nous orientent ou nous obligent à faire certaines choses, on a dû parfois un peu se calmer", sourit celui qui sera en charge de la cuisine. Les jeunes entrepreneurs ont ensuite pensé à louer des salles de banquets, "pour ne pas avoir de surprise avec les charges" et à être itinérant. L’équipe, tous seront en cuisine au moment de la mise en place, puis deux s’occuperont de la salle, commencera l’aventure à la Ferme de José (entre le 21 et le 25 juin), avant de faire un arrêt sur une péniche à Namur (28 juin au 2 juillet) et d’arriver à Marche-en-Famenne (du 5 au 9 juillet).

Des produits du Plateau

Ce resto prend aussi le parti pris de travailler avec un maximum de produits du Plateau. "C’est vraiment chouette pour le moment, on va à la rencontre des producteurs herviens qui vont nous accompagner tout au long du projet. On va travailler avec la ferme Colyn pour la viande et le beurre, la Meule du plateau pour le fromage ainsi que la fromagerie du Vieux Moulin pour le Herve, la siroperie Thomsin, la maison Buchet à Xhendelesse pour les fruits et légumes ou encore de la truite de la pêcherie de Fourons."

La carte définitive sera partagée début mai, après un baptême du feu lors du souper annuel du comité des fêtes de José "pour tester le menu et la cohésion de groupe". Les réservations seront ensuite ouvertes. Le Hervien, impliqué dans le comité des fêtes de José, dans le patro, est confiant pour le lancement sur ses terres: "Les retours sur les pages Facebook de Herve, de José et aux alentours sont très bons, on va avoir du monde à Herve en tout cas !"

Le crowdfunding du projet a déjà dépassé son objectif avec plus de 5 000 € récoltés.

Infos: Les 5 éléments – Restaurant éphémère sur Facebook