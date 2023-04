Les habitants du Pays de Herve se sentent majoritairement en sécurité

Cette vaste enquête a été envoyée à une sélection aléatoire de 1400 citoyens. Au final, 377 personnes y ont répondu. "Un taux de réponse tout à fait acceptable", note Déborah Otte, analyste. Parmi les éléments intéressants, le chef de corps Vincent Corman relève notamment le sentiment d’insécurité. "À la question “vous arrive-t-il de vous sentir en insécurité ?”, 72% des répondants de la zone de police ne se sentent jamais ou rarement en insécurité", détaille Déborah Otte. Un pourcentage qui tombe à 54% au niveau de la province de Liège. Au sein de l’arrondissement judiciaire de Liège, la zone de police Pays de Herve, qui est plutôt rurale, présente le taux de sentiment d’insécurité le plus bas.

Georges Beckers commissaire, Vincent Corman, chef de corps, et Déborah Otte, analyste, ont présenté les derniers chiffres. ©EdA J.Wo.

Parmi les causes d’insécurité, les comportements routiers dangereux sont le plus fréquemment cités (53%). Viennent ensuite la criminalité (24%) et le manque de policier dans la rue (18%).

Ce sentiment d’insécurité est également étroitement lié à l’aspect de son quartier. À cette question, 91% des répondants de la zone de police estiment que leur quartier est soigné voire très soigné. Seul 1,8% le trouve pas du tout soigné. Les cambriolages figurent en pôle position des situations problématiques (32%), suivis des vols ou démolition de quelque chose sur la voiture (11%) puis des vols de vélos et de trottinettes (10%). En ce qui concerne la circulation, c’est principalement la vitesse excessive qui est pointée du doigt, pour 73% des répondants. "Ce taux, élevé, est similaire pour la population de la province de Liège", tient à préciser Déborah Otte.

La cybercriminalité a plus que doublé en 5 ans

La cybercriminalité est le chiffre noir de la zone de police Pays de Herve. Fréquente, elle reste en effet peu déclarée.

Comme partout en Belgique, la zone de police Pays de Herve constate, au travers de son bilan de la criminalité, une importante augmentation des escroqueries et fraudes commises sur internet. "En l’espace de 5 ans, les chiffres en matière de cybercriminalité ont presque triplé. Si les vols “in situ”, dans les habitations notamment, montrent une tendance à la diminution, ces nouvelles pratiques frauduleuses, depuis son canapé et derrière son écran, de n’importe où dans le monde, se généralisent", explique Déborah Otte.

Paradoxalement, ces chiffres en hausse ne représentent que la pointe de l’iceberg. "En effet, le chiffre noir, c’est-à-dire les faits non déclarés à la police, est important pour cette matière et s’élève à 95%, selon le Moniteur de la Sécurité 2021." Et pour cause, rare sont ceux qui n’ont jamais reçu de SMS émanant soi-disant d’une banque ou d’e-mail leur annonçant qu’ils avaient gagné le gros lot. "On ne le déclare pas pour autant à la police et on ne se fait pas forcément avoir. On remarque que la population est de plus en plus méfiante et vigilante. On essaye aussi, dès qu’un nouveau modus apparaît, de le transférer à la plateforme “SafeonWeb” et de faire passer le message par nos réseaux sociaux, notre site internet mais la nouvelle application MyPolice", ajoute-t-elle.

Traiter ces faits est aussi très compliqué pour les agents. "La zone de police a fait beaucoup pour aider les policiers à identifier correctement les faits pour leur apporter un meilleur traitement." En matière de prévention, la situation est également difficile. "Contre les vols, on peut faire de la prévention en patrouillant. On a alors une action sur les victimes, pour les rassurer, mais aussi une action sur les auteurs, qu’on peut dissuader de passer à l’action. En matière informatique, c’est difficile. On ne peut agir en prévention que vis-à-vis des potentielles victimes. L’auteur qui se situe parfois à des milliers de kilomètres d’ici n’est pas nécessairement impressionné par une présence policière quelconque", complète Vincent Corman, chef de corps.

La police en profite enfin pour rappeler qu’il ne faut jamais communiquer ses coordonnées bancaires ou son code par téléphone.

Les conducteurs ont roulé plus vite en 2022

L’année dernière, les policiers de la zone Pays de Herve ont davantage verbalisé qu’en 2021. "En 2022, le radar répressif a contrôlé plus de 15 000 véhicules. Près de 4,5% des conducteurs avaient le pied trop lourd", note Déborah Otte. Soit 1% de plus que les années précédentes où la proportion de conducteurs verbalisés restait relativement stable. "Ceci représente une augmentation globale de 25%."

Parmi les infractions les plus courantes, on retrouve également le non-port de la ceinture, les infractions au code de la route, le stationnement fautif et la conduite sous influence. Cette dernière connaît un bond de +25% par rapport à 2021 (mais un recul de -26% par rapport à la moyenne éloignée, comprise entre 2017 et 2019).

La lutte contre l’insécurité routière reste une priorité de la zone Pays de Herve. ©Pierre LEJEUNE

Plus d’accidents avec blessés le week-end

L’année 2021 présentait le plus haut niveau d’accidents avec lésions corporelles de ces 10 dernières années. "En 2022, les accidents avec lésions corporelles ont diminué de près de 3% par rapport à 2021 mais ils restent 23% supérieurs à la moyenne éloignée, entre 2017 et 2019", déclare l’analyste. Ce qui est plus interpellant, c’est que les accidents avec blessés le week-end atteignent leur plus haut niveau avec une augmentation de 15% par rapport à 2021 et de + 50% par rapport à la période 2017-2019. Concrètement, 3 accidents de la route sur 4 engendrant des blessés graves ou tués ont eu lieu le week-end.

Les lieux les plus accidentogènes restent la rue Mitoyenne et la rue Village à Welkenraedt ainsi que la rue de Maestricht à Herve.

Trois accidents graves sur quatre ont eu lieu fin de semaine en 2022. ©ÉdA Philippe Labeye

Les cambriolages à la hausse mais…

Avec le Covid, le nombre de vols dans les habitations avait fortement diminué, les gens étant plus chez eux, "même si nous constations une diminution du phénomène depuis plusieurs années déjà", note la zone de police. En 2022, par contre, les cambriolages ont été un peu plus nombreux. "Les vols accomplis ont augmenté de près de 20% par rapport à 2021." Ce qui représente quand même 100 vols de moins que la moyenne entre 2017 et 2019. "En 2022, toutes les communes de la zone, à l’exception de Baelen et Limbourg, ont connu une augmentation des vols dans les habitations." La zone Pays de Herve reste toutefois la deuxième zone de police la moins touchée par les cambriolages.