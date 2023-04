Marc Drouguet, le bourgmestre de Herve espère de pouvoir "encore accueillir de tels événements"

Le bourgmestre Marc Drouguet était heureux du retour de la Flèche wallonne à Herve. "La Ville de Herve a toujours été une ville de sports et évidemment de vélo, à travers beaucoup d’organisations cyclistes, pros ou amateurs. On a eu la chance de pouvoir accueillir la Flèche en 2020 mais c’était en temps de Covid. Sur huit jours de temps, on avait pu organiser quelque chose de génial et les organisateurs nous ont proposé de le refaire cette année. Il y a du monde partout dans Herve et les ingrédients sont là pour passer une belle journée. Que demander de plus ?"

Peut-être un passage du Tour de France, un jour ? "On a de super contacts avec ASO et on espère entretenir cette relation le plus longtemps possible. Et pourquoi pas encore accueillir des événements de cette ampleur ? C’est notre volonté mais il faut des partenaires et de la bonne volonté. En tout cas, ils peuvent voir le sérieux de la Ville de Herve dans l’organisation."