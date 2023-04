La Ville de Herve met en vente sept terrains à bâtir à Chaineux: voici les prix au mètre carré

Quels prix ?

Pour les candidats bâtisseurs, les parcelles sont découpées de manière à accueillir des maisons unifamiliales de 2, 3 ou 4 façades (en fonction des lots, le volume secondaire pouvant servir de mitoyenneté).

Ainsi, le lot 1, d’environ 952 m2, est proposé à 135 000 € (142 €/m).

Les lots 2 et 3, d’environ 645 m2, sont vendus à 95 000 € la parcelle (147 €/m2).

Le lot 4, de près de 745 m2, est proposé à 115 000 € (154 €/m2).

Le lot 7, le plus vaste (1 228 m2) coûte 140 000 € (114 €/m2).

Le lot 10, de 684 m2, revient à 85 000 € (124 €/m).

Enfin, le lot 11, plus petit (600 m2) coûte 80 000 € (133 €/m2).

Le permis a été délivré le 13 décembre 2017 mais la vente, qui vient d’être annoncée sur Immoweb, n’est effective que depuis quelques jours.

Beaucoup de demandes

"Enfin, sourit l’échevin de l’Urbanisme, Bernard Allelyn (HDM). Ça fait longtemps qu’on veut les vendre, mais il y a eu quelques soucis administratifs et des soucis de traitement pour obtenir la réception du chantier. On a pas mal de demandes, depuis quelques mois voire quelques années, de jeunes couples intéressés par ces terrains. Certains le sont toujours, d’ailleurs. Au départ, il y avait un projet de bassin d’orage à cet endroit, pour solutionner des problèmes d’égouttage qu’on rencontrait face à chez Jarditech, rue de Verviers (le dispositif était défaillant et ça inondait le village). Quand le projet a été étudié, Gianni Fabris (NDLR: échevin de l’Urbanisme entre 2012 et 2018) avait fait remarquer qu’il était dommage de mettre un bassin d’orage en zone constructible. On l’a donc mis à l’arrière de l’école, près du verger, pour créer un lotissement à la place (NDLR: validé en 2016 pour 1 million d’euros et salué alors par le cdH, le chantier s’est réalisé en 2019, nous vous annoncions déjà la vente des sept parcelles pour 2020) . Les rentrées iront dans les caisses de la Commune."

L’étude notariale de la rue Gustave Taillard nous confirme que ces terrains "suscitent déjà beaucoup d’intérêt". Ces lots sont libres de constructeurs et les acquéreurs devront installer un système d’épuration individuelle by-passable (une microstation), s’acquitter des frais de raccordement individuel et d’une "quote-part dans les frais de mesurage et de bornage ainsi que dans l’acte urbanistique".

Les prescriptions urbanistiques et le plan de masse sont disponibles auprès de la notaire Smets. Des éléments indispensables qui permettront de déterminer le type de logement, ses obligations (des garages mitoyens, par exemple) ou interdictions (comme du crépi ou… les abris de jardin en fond de parcelle).