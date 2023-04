La foule au départ de la 87e Flèche Wallonne, au cœur de Herve

INEOS, première équipe sur place. Forcément, le vélo de Tom Pidcock était le plus scuté. ©EdA - Pierre LEJEUNE

D’ailleurs, la bulle instaurée le 30 septembre 2020 (400 personnes) n’aurait pas pu être respectée ce mercredi.

Le public ne s’y est pas trompé: les teams UAE et INEOS étaient les plus suivis. ©ÉdA – Pierre LEJEUNE

De nombreux amateurs de vélo, venus de la région mais aussi du nord du pays, d’Allemagne ou encore de France, se sont mélangés aux Herviens pour approcher au plus près les cyclistes. Première à franchir le périmètre du village départ, l’équipe INEOS pouvait s’installer dès 9 h 40 à l’entrée de la rue Neuve. Derrière, et pendant que Christian Prudhomme était intronisé par la Confrérie du Herve, les cars trouvaient leur place. Et le public aussi, privilégiant les tops teams (INEOS, Jumbo et, inévitablement, l’équipe UAE du phénomène Tadej Pogacar) alors que d’autres optaient pour la place de l’Hôtel de Ville. Un lieu que les enfants des écoles de Herve rejoignaient également sur le coup de 10 h.

Les enfants des écoles du centre de Herve étaient de la partie, comme en 2020. ©EdA - Pierre LEJEUNE

Sur ce podium, l’inimitable Marc Chavet ("La voix du Tour") faisait les présentations… avec un invité de marque, venu presque en voisin même s’il ne réside plus du côté de Remouchamps. Ainsi, Philippe Gilbert s’est vu remettre, des mains de la Ville de Herve, un vélo en chocolat confectionné par le chocolatier Jean-Philippe Darcis. Et au moment où la caravane publicitaire s’élançait, vers 10 h 35, les coureurs rejoignaient en équipe le podium pour les signatures du départ.

Les équipes se sont enchaînées sur le podium… Ici, les Astana de Lutsenko. ©EdA - Pierre LEJEUNE

Lequel, sportivement parlant, était donné depuis Potiérue à 11 h 40 devant une foule compacte et conquise.