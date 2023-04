Débat à Herve sur le pacte d’excellence: "Une usine à gaz, ce n’est pas moi qui l’ai voulu"

Justement, son président, Pierre-Yves Jeholet (MR), siège au conseil communal de Herve. Tout comme l’ancienne ministre de l’Enseignement, Marie-Martine Schyns (alors cdH), qui a mis le pacte d’excellence sur les rails lors de la précédente législature. "Je ne suis pas naïf, a commenté Pierre-Yves Jeholet. J’ai été d’une loyauté absolue pour le pacte que j’ai toujours assumé, Marie-Martine le sait. Mais c’est une usine à gaz et ce n’est pas moi qui l’ai voulu. On est tous convaincu qu’il faut améliorer la qualité de notre enseignement. L’erreur de départ, le péché originel, c’est de donner le pouvoir à l’Administration. Car, après, le politique et les écoles doivent assumer. Il y a de très bonnes choses dans le pacte, mais sur le terrain il n’y a pas plus d’autonomie pour les écoles et pour les PO (NDLR: pouvoirs organisateurs) ."

Marie-Martine Schyns a indiqué qu’un gouvernement "a proposé de mettre en place un programme, un plan de pilotage, mais que ça ne devait pas devenir une surcharge administrative. On est beaucoup de parlementaires à dire qu’on est pour les plans de pilotage, mais on doit veiller à ce qu’ils soient soutenables. Et c’est important que ce soit relayé". "La ministre a dit être prête à soulager les enseignants, c’est urgent", a conclu Luc Malvaux, mettant fin à un débat respectueux où les intervenants semblaient dresser le même constat.