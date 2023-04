"SPI nous a informés, le 14 janvier 2022, que la Région wallonne voulait installer 2 000 nouvelles bornes en région wallonne. En collège, le 17 février, nous avons marqué notre accord pour huit bornes. Elles sont subsidiées à 100% (60% par la Région, 40% par SPI). Le financement, le placement, la gestion et les entretiens sont à charge de la SPI", a indiqué Isabelle Levaux (HDM), échevine de la Transition énergétique.

Ces bornes seront en fait des doubles bornes. La Ville a proposé divers emplacements. "On en ajoute à la maison du tourisme, place Albert 1er, sur le parking du CPAS, sur le parking de l’abattoir, sur le parking à l’école de Battice, devant le cimetière rue Général Norstad à Battice, sur le parking du hall omnisports et de l’école de Charneux, et sur le parking du hall et de l’école de Grand-Rechain. Des sociétés en installent, on emboîte le pas et on fait face à la demande", a ajouté Isabelle Levaux.

Des bornes sur le parking du site Chapelier

Le directeur général, Éric Laurenty, a indiqué qu’un ratio d’un cinquième de places avec une borne était à l’étude pour les parkings. "Six bornes ont été placées sur le parking du site Chapelier (NDLR: en extérieur) , mais elles ne sont pas encore actives. L’ensemble du parking Chapelier est prévu pour avoir ce ratio d’un cinquième de places équipées. Et on a des réflexions pour les autres parkings." Des propos confortés par le bourgmestre. "On est vigilant aux appels à projets et aux aménagements (gaines, etc.) dans les nouvelles constructions."

De nombreuses questions, dont celles du conseiller Boris Chandelle (EPH), restent en suspens. Les emplacements ont été définis, et ils s’intégreront aux projets en cours (notamment pour le parking de l’abattoir, qui devrait être couvert par des panneaux photovoltaïques, une première esquisse a déjà été présentée). "On est vigilant et prévoyant, mais on doit encore aller dans les détails techniques pour une utilisation qui s’annonce exponentielle", a précisé Marc Drouguet (HDM).

L’objectif est d’installer les bornes pour la fin de l’année. Et les tarifs devraient être uniformisés, en intégrant les bornes déjà présentes à la maison du tourisme dont les prix sont jugés "excessifs" par certains alors qu’Isabelle Levaux a répondu "que, chez nous, la tarification est une des plus faibles de l’entité (sic) ".