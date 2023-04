La rue Nicolas Hardy, à Xhendelesse, a été asphaltée ce lundi... après 871 jours de chantier!

Avancée significative sur le chantier de la rue Nicolas Hardy, entamé le 27 novembre 2020 ! Plombé par des malfaçons, une explosion et, dernièrement, une facture de 515 000 € hors TVA pour le traitement des terres, le chantier est enfin propre. Car le 29 mars, nous vous annoncions l’arrivée imminente d’une couche de tarmac, et elle vient d’être posée ce lundi 17 avril 2023, à midi. Bernard Allelyn (HDM), échevin de l’Urbanisme, était au courant depuis vendredi, mais il attendait d’avoir la certitude que ce serait réalisé ce lundi. "La rue a été asphaltée ce matin, la sous-couche. L’entreprise a une quinzaine de jours pour faire les abords entre les filets d’eau et les propriétés privées et remettre les trapillons à niveau. Mais on peut rouler dessus, pour les riverains et les bus, dès mardi matin. Fin du mois, on placera la couche d’usure et on en aura fini pour la partie voirie (il restera du travail sur la station de pompage en parallèle, sur site propre). On va pouvoir, fin avril, avoir cette voie de déviation du chantier rue Albert Leclercqs, lequel avance plein pot: ils sont devant l’école et accentueront pendant les congés scolaires ; une seconde équipe travaille rue Chapelle Adam."