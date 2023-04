Herve : une chercheuse bollandoise à Harvard

Nouveau sujet d’étude

Outre le cadre de travail et le dépaysement total loin de sa campagne hervienne dans cette ville très cosmopolite, la postdoctorante va en effet pouvoir investiguer un nouveau sujet, toujours dans la neuroendocrinologie. "Dans notre cerveau, il y a une zone particulière, l’hypothalamus, avec des neurones qui libèrent une certaine hormone, la GnRH… Ces neurones sont responsables de tout un axe reproducteur qui, par une cascade d’hormones, va induire la libération des hormones sexuelles. Tous les paramètres reproducteurs, la fertilité, l’initiation de la puberté sont dirigés par ces neurones qui contrôlent cet axe reproducteur. Ce que j’ai fait avant, c’était surtout étudier l’effet des perturbateurs endocriniens, ce sont les substances que l’on retrouve dans l’environnement comme des pesticides, des plastics… sur cette région. On a vu que cela pouvait altérer le timing pubertaire, diminuer la fertilité,.. Et mes recherches ont montré que c’était en affectant ces neurones et leur fonction ", développe Delphine Franssen.

Après s’être penchée sur les causes environnementales qui peuvent expliquer une puberté précoce, elle va dorénavant aborder les causes génétiques liées à des maladies génétiques. "Le laboratoire, ici a Boston, a identifié il y a dix ans que la mutation d’un gène, le MKRN3, pouvait induire une puberté précoce chez beaucoup de petites filles. On pense que ce gène régule la libération du GnRH, il la prévient pendant la jeunesse pour empêcher d’avoir une puberté trop précoce. Au moment où elle peut se mettre en place, ce gène-là va diminuer son expression pour permettre la libération de GnRH et l’activation de tout cet axe reproducteur pour induire la puberté. L’objectif est de comprendre comment ce gène agit, quelles sont les cibles moléculaires et cellulaires, quelle est l’implication de ce gène dans le cerveau !"

Projet in vitro

Pour ce faire, cette mutation est reproduite dans des boîtes de Petri avec des cellules ou en partie également sur des souris. Du travail sur des cellules-souches pluripotentes induites (CSPi) est particulièrement intéressant. "On peut maintenant prendre des cellules du sang de l’homme et les rendre pluripotentes, c’est-à-dire, les dédifférencier, puis les redifférencier dans le type de cellule que l’on souhaite étudier. Dans notre cas, ce sont des neurones hypothalamiques. Grâce à cet outil, c’est beaucoup plus translationnel. On peut étudier les mutations de ce gène chez des cas précis de petites filles dont l’ADN a été séquencé, on a pu voir où étaient les mutations dans le gène et on a pu les reproduire dans ces cellules ", explique la chercheuse, très motivée. "D’ici deux ans, ce sera beaucoup plus intéressant de pouvoir expliquer ce que j’ai fait comme recherches ici et ce que j’ai trouvé intéressant à Boston !"