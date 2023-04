Fréquenter les vide-dressings, une tendance qui s’impose de plus en plus ? Réponse sur le terrain, à Herve

Le vide-dressing du collège providence de Herve a accueilli, ce samedi, plus de 180 visiteurs et 72 exposants venus de l’arrondissement et d’ailleurs (Baelen, Welkenraedt, Spa…). L’affluence était pourtant modérée, selon les exposants.

Plus économique

"Je pense que ça a toujours été un peu à la mode (NDLR: le seconde main) , du temps des bourses aux vêtements, ça a toujours eu beaucoup de succès. Maintenant, comme la vie est parfois un peu compliquée économiquement pour les familles, elles en profitent", remarque Carole Dumont, organisatrice du vide-dressing pour la ligue des familles du Pays de Herve.

Les bénévoles et l’organisatrice ravis d’avoir comblé les visiteurs qui se sont déplacés. ©Cindy Thonon

C’est l’un des premiers arguments que les visiteurs évoquent: le coût. Notamment quand on s’approche des stands où figurent des vêtements pour bébé. "Les vêtements pour les petits deviennent de plus en plus chers. Et à cet âge-là, ça grandit tellement vite que ça ne vaut pas la peine d’acheter du neuf. Les premiers mois, oui… Mais maintenant, je regarde en seconde main", explique une maman à l’affût.

Le public qui fréquente les vide-dressings est aussi eclectique que dans les magasins. ©Cindy Thonon

Acheter responsable

"Depuis des années, je porte régulièrement des vêtements de seconde main, et j’habitue mes filles à ne pas gaspiller. Quand on voit tous les vêtements que les gens entassent dans leurs armoires, ça devient trop. On devrait tous jeter un coup d’œil et réduire les quantités de vêtements neufs qu’on achète. On devrait penser à donner une seconde vie à nos vêtements, et même parfois une autre encore… J’ai acheté des vêtements sur la brocante que j’ai déjà revendus, ils ont eu une autre vie encore", sourit Sabrina.

Gloria, Monica et leur maman Sabrina ont trouvé quelques pépites pour leur premier vide-dressing. ©Cindy Thonon

"Chaque fois qu’on va dans les magasins que tout le monde connaît, c’est tout le temps la même chose. Ici, il y a des choses que je trouve jolies et qu’on ne trouve pas ailleurs, donc je préfère", explique sa fille, Monica, âgée de 14 ans. "Quand on me demande où j’ai acheté un vêtement ou l’autre, je suis fière de dire: tu sais où je l’ai acheté ? Et à combien ? Par exemple, le t-shirt que j’ai ici, je l’ai acheté à 3 euros. C’est quelque chose d’unique parce que c’est le logo d’une bière thaïlandaise. Quand on veut être un peu différent, c’est ici qu’on peut trouver, parfois, des choses un peu plus vintages et uniques", conclut Sabrina.

À noter que le prochain vide-dressing de la ligue des familles de Herve sera organisé le 16 septembre 2023 de 10h à 14h, dans la salle du collège providence de Herve. Réservations : Carole Dedée, 087 67 50 19 (ap. 18h).