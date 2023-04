Le retour d’une épicerie italienne à l’entrée de Herve

"Il s’agit de l’ancienne épicerie de Monsieur Vitiello et qu’il avait dû fermer suite à des soucis de santé il y a presque un an. Avec mon mari, on a déjà le restaurant La Scala à Aubel, et ils nous ont proposé de reprendre l’épicerie. De plus, j’avais personnellement envie d’un nouveau challenge et de me retrouver un petit peu en changeant d’horaires. Donc j’ai repris et rouvert la semaine dernière, et mon mari garde le restaurant."