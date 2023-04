La Ville de Herve accueille le départ de la Flèche Wallonne ce 19 avril: les détails de l'organisation

Les coureurs sur le podium au départ, place de l’Hôtel de Ville. ©EdA Philippe Labeye

Un village départ

Cette année, ce 19 avril, Herve retrouve donc le départ de la Flèche Wallonne. Le podium sera toujours placé contre la façade de chez Franck Dubois ( Tel Père Telles Filles, place de l’Hôtel de Ville), mais des animations pourront cette fois être mises en place. "Nous aurons un village départ avec des pagodes juste à côté du podium, annonce Jean-Marc Monseur (HDM), échevin des Sports. Nous y retrouverons la Maison du Tourisme, le comité de Vacqueyras, la confrérie du Herve et le service sportif de la RCA de Herve. Il n’y aura pas une zone dédiée aux VIP mais nous y aurons quelques invités, dont la Province et les officiels. Nous avons également invité les enfants de toutes les écoles du centre de Herve à participer à cette journée." Pour rappel, en 2020, le départ s’était fait rue des Écoles, sous une arche capricieuse et devant les enfants de l’école de la Fédération Wallonie-Bruxelles… Un engouement qui avait fortement plu à Christian Prudhomme, directeur d’ASO (Amaury Sport Organisation). " Christian Prudhomme était ici ces dimanche et lundi pour la Cavalcade, il a apprécié le folklore hervien et nos 3e mi-temps", sourit Jean-Marc Monseur.

L’arche de départ avait provoqué quelques frayeurs, en 2020. ©EdA Philippe Labeye

Christian Prudhomme était de passage sur la Cavalcade de Herve ce lundi 10 avril 2023. Ici avec Jean-Jacques Sougné, Jean-Pierre Renard... et les Grosses Têtes de ces derniers. ©Romain RIXHON

Marc Drouguet (HDM), bourgmestre de Herve, se réjouit de pouvoir à nouveau accueillir le départ de la Flèche, ses coureurs et, peut-être, l’un ou l’autre invité prestigieux (Laurent Gerra était de la partie, en 2020). "Nous mettrons en avant nos produits locaux et notre folklore dès 9 h. À 10 h 30, nous aurons la présentation des coureurs sur la place de l’Hôtel de Ville, et le départ au même endroit à 11 h 45 (rue des Écoles en 2020, en raison des travaux dans le centre de Herve). Ce sera un bon endroit pour approcher les équipes et les cars, tout comme les rues du Stade, de la Clef, Neuve et Léopold. On a distribué des toutes-boîtes ce mardi pour les riverains, car les rues de Herve devront être libérées dès l’aube. En 2020, c’était une grande surprise de pouvoir accueillir le départ de la Flèche. Mais Christian Prudhomme, surpris de notre organisation, avait promis de revenir, tout comme il avait promis de venir sur la Cavalcade (ce qu’il a fait lundi). Il a pu vivre une immersion dans nos traditions, ce qu’il a apprécié, mais mercredi prochain il sera là en tant qu’organisateur." Avec évidemment d’autres responsabilités.

Marc Drouguet et Christian Prudhomme rue des Écoles à Herve, en 2020. ©EdA Philippe Labeye

Reste une vraie question: qui succédera à Dylan Teuns ?