La zone dispose déjà d’un véhicule rail-route, caserné à Herve. Un véhicule "prototype" destiné à intervenir dans le tunnel de Soumagne (le plus long tunnel ferroviaire de Belgique, sur 6 km, construit entre 2001 et 2005 et mis en service depuis 2009). "Il y en a un à Liège et un à Herve, ils ne servent qu’à cela. On pourrait les utiliser, cependant, dans des cas très spécifiques car il y a des détecteurs de gaz dedans", signale le major Quentin Grégoire.

Le camion rail-route avait été fièrement exposé lors des portes ouvertes du Service Régional d’Incendie de Herve, en 2008. Il venait alors d’arriver au sein de la caserne de Herve. ©ÉdA

Quatre véhicules semblables existent en Belgique: à Zaventem, à Bruxelles, à Liège et, donc, à Herve. Ce dernier est entretenu par Infrabel, et mis à disposition des pompiers. En 15 ans, il a effectué une dizaine d’interventions, mais il est actuellement hors-service (pour une dizaine de jours), le temps de réaliser une maintenance.

C’est justement lors d’un voyage vers Saint-Nazaire, où ce capricieux prototype "à un million d’euros" a été construit, que deux officiers de la caserne de Herve ont pu échanger avec Infrabel. "On a discuté dans le train, et Infrabel nous a proposé de nous fournir ou de nous prêter un Fiat Ducato rail-route double cabine avec plateau, raconte Olivier Lhoest. Ce véhicule servirait à amener du matériel sur les voies, à transporter des personnes ou autre. Mais ce n’est pas un véhicule d’intervention pure, et c’est une autre technologie que le camion rail-route. Le Ducato coûte peut-être 80 000 €, l’autre un million…"

Ce véhicule est bien donné par Infrabel. La zone lui trouvera un usage adapté. "Infrabel ne sait rien charger dessus en raison des limites de poids du véhicule (déjà lourd avec le dispositif pour aller sur les rails), raison pour laquelle ils nous l’ont proposé. Ce petit véhicule, cette petite camionnette, sera utile pour de la logistique, plus que pour de l’intervention."

Elle sera même livrée strippée et mise au rouge des véhicules de la zone de secours.