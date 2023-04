Accord pour allonger l’agglomération et limiter la vitesse à Bolland

Le 25 mars dernier, nous vous annoncions la tenue d’une réunion entre la Ville de Herve, le Service public de Wallonie (SPW) et la police du Pays de Herve, le 27 mars, afin de débattre des propositions pour sécuriser davantage les écoliers entre Lescours et l’école de Bolland. Dans l’objectif de répondre au collectif BOLendemain, lequel a organisé une campagne de sensibilisation en octobre 2022, la Ville suggérait alors un allongement de la zone d’agglomération (afin d’englober le carrefour problématique dans une zone limitée à 50 km/h) et la pose de "bandes sonores" au sol.