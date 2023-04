Après quatre jours de festivités, les Herviens en avaient encore sous le coude ce lundi pour terminer leur 145e Cavalcade. "Le bilan est plus que positif, il est vraiment exceptionnel. Tous les événements ont très très bien fonctionné et sans le moindre incident. Les gens sont motivés, la convivialité est là, il n’y a pas d’autre mot qu’exceptionnel !", Raphaël Bontemps, président du syndicat d’initiative n’avait qu’un mot à la bouche avant de donner le top départ.

Le cortège s’est élancé sous le coup de 14 h 35, depuis la place Albert 1er, avec comme à l’habitude la Clique de la Royale Garde Saint-Jean en tête. Une petite quarantaine de groupes a suivi, parmi lesquels 15 chars locaux: la confrérie du Herve et les petits fromagers, la poule noire et les Grosses têtes, évidemment, mais aussi les marins de Chaineux, les cheminots de Bolland, les chinois de Grand Riz-Chain, la jeunesse de Bruyères de retour dans les années 90', les blanches neige et les nains de Julémont, les petits scouts de Xhendelesse en référence au film Là-Haut,..

Dans les 2000 acteurs du cortège, figuraient également des groupes du reste du pays ou des Pays-Bas, de France et même de Guadeloupe et du Mexique. Les chevaux de trait étaient également présents en nombre, malgré les craintes de certains meneurs suite aux cas de rhinopneumonie détectés dans la région, seuls trois tracteurs ont dû venir en renfort. Le spectacle se termine ce lundi soir avec le grand retour du feu d’artifice, à 20h45, tiré désormais à l'arrière de la maison du tourisme.