Herve: une foule de confréries de la province et au-delà pour le dimanche de la Cavalcade (photos & vidéo)

Après avoir accueilli soirée sur soirée depuis jeudi soir, ce dimanche, le chapiteau de la Cavalcade place Albert 1er est cette fois-ci plein de confréries venues de la province de Liège et au-delà. Cette année, pour les 20 ans du jumelage entre les confréries du Herve et des maîtres vignerons de Vacqueyras: quatre domaines ont fait le déplacement. "Les quatre vignerons présents sont vraiment différents – les domaines de la Colline St-Jean, La Garrigue et Les Cardélines, si le consommateur a envie de déguster les quatre, il verra vraiment la différence de l’effet terroir chez nous", glisse Coralie Onde, vignoble du domaine de la Ganse et présidente du comité de jumelage depuis février dernier, "C’était important pour nous d’être présents parce que l’on a tellement à remercier les Herviens, parce qu’ils nous apportent énormément sur l’appellation et cela toute l’année. On sait que nos vins sont appréciés donc c’est encore plus de plaisir de faire déguster des vins à des gens qui les aiment déjà d’avance !"