Chez Lison, un café littéraire au centre de Herve

"Le projet a toujours été dans un coin de ma tête, explique Lison Vanmarsnil. Mais il a fallu que je me fasse licencier après 8 ans dans le notariat pour me poser et entamer ce projet qui a du sens dans Herve. Beaucoup de gens m’ont dit qu’il manquait un lieu comme cela ici." Car il s’agit "d’un endroit cosy où on peut venir seul ou accompagné et où on peut lire des livres mis à disposition. On peut également louer les livres si on veut continuer à le lire à la maison."