Il fallait bien la chaleur des artistes sur scène pour réchauffer le public, ce jeudi soir sous le chapiteau de la place Albert 1er ! Cette neuvième édition du Caval’Rire a lancé les hostilités de cette 145 Cavalcade de Herve.

Premier des finalistes à défendre ses chances, avant le régional Thomas Kockart (voir ci-dessous), Raphaël Descamps a étonné. Accompagné de son singe Gaston (venu d’Amazon… ie), le ventriloque de 14 ans est reparti avec le prix du Caval’Cœur.

Raphaël Deschamps a ouvert cette édition, ce qui n’est jamais simple... ©EdA LABEYE Philippe

Il reviendra pour la première partie de la 1/2 finale de 2024. En troisième position, Denis Richir a rapidement convaincu le jury et le public, si bien qu’il n’y eut pas match entre le Rochefortois et les autres. Les "mouvements" d’Hugo Simon (fan de spiderman et d’ail des ours) ou l’assurance d’Adel (Fric_Adel sur Instagram, un humoriste à suivre !) n’auront pas permis d’insérer le moindre doute sur l’issue du concours. Denis Richir a fait coup double.

Hugo Simon, un ton calme mais trash. ©EdA LABEYE Philippe

Adel était à l’aise. Il s’est amusé avec sa religion, ses origines. ©EdA LABEYE Philippe

Entre ce concours et la proclamation, l’acclamation. Pour le Lillois Gérémy Crédeville, humoriste, pro du stand-up, chroniqueur (sur France Inter), imitateur, chanteur, acteur, danseur (un peu) et même aspirateur (a-t-on entendu)… Bref, papa aux multiples talents qui a commencé en expliquant que "tous les tarés ont un double prénom" (Hugo Simon, passé juste avant, ou Michel Vincent, qui animait la soirée, apprécieront), que le générique d’ Il était une fois… La vie venait de Herve ou encore que Gérémy, "c’est Gérard et Rémy, le duo dans ma tête".

Gérémy Crédeville a raconté son séjour en thalasso... ©EdA LABEYE Philippe

Porteur d’un tatouage avec une faute ( "Nul ne sait ce qu’il peut faire avant d’avoir essuyé", au lieu "d’essayé"), à la fois sensible, émouvant et cru, Gérémy Crédeville a aussi annoncé le thème de son prochain spectacle: les beaufs. Confiant adorer être sur scène, ses enfants et être su… Bref, il s’est amusé. "Carrément ! C’était un peu atypique sous ce chapiteau, avec le bruit de la pluie et de la soufflerie (rires). J’étais étonné du concours d’humour avant, on a ici un public de connaisseurs. Si ce que je dis est vrai ? Oui, le tatouage c’était au Chili, en 2015. Normalement, le spectacle dure 1 h 40, mais ici j’ai réduit à 1h sinon on était là jusqu’à 5 h. D’ailleurs, mon Gérard est déjà couché (rires)!" Crédeville a "essuyé", jeudi soir, une standing ovation. Très accessible avec les spectateurs malgré l’heure, il n’a pas oublié d’adresser un petit mot aux cinq finalistes. "Il faut réussir et échouer avec le même enthousiasme. Moi, je fais ce métier depuis 13 ans et j’ai échoué pendant 10 ans. Échouer, c’est apprendre."

"Chez un bon tatoueur, il y une file d’attente." Du coup, se décider en deux heures c’est prendre un risque. ©EdA LABEYE Philippe

Denis Richir, lauréat du prix du public et du prix du jury

Denis Richir a évoqué sa vie de famille, de papa depuis trois ans… À l’applaudimètre, il était déjà vainqueur. Il reviendra pour la 1/2 finale de 2024. ©EdA LABEYE Philippe

Linguiste, formé à l’impro et au théâtre, déjà lauréat d’autres concours en Belgique (dont le Voo Rire de Liège, il s’y représentera le 21 octobre 2023) et en France, Denis Richir a remporté les deux prix, ce dont personne ne doutait pendant la pause.

Revenant sur son âge, 43 ans, "plus que l’âge du Christ, celui Claude François ou de Marie Trintignant", il a évoqué sa vie de famille, de papa, de maniaque mari d’une épouse bordélique avec l’assurance d’un quadragénaire face aux quatre autres jeunes finalistes. "C’était particulier car d’habitude je joue dans des salles plus intimes, pas devant 600 personnes. J’ai pris beaucoup de plaisir sur scène. Avoir un tel prix ? C’est toujours un petit boost pour la communication et ça fait toujours plaisir. Ça permet aussi aux gens de venir revoir mon spectacle. Ce que j’ai raconté est vrai, comme la partie dans la cuisine, par exemple", s’amuse-t-il.