Il n’y a pas de raison d’annuler la Cavalcade selon Equi Focus Point Belgium

À l’approche de cet événement, de nombreuses craintes demeurent dans le milieu équestre et la population quant au danger d’un tel rassemblement pour les équidés. Annick Gryspeerdt, vétérinaire responsable d’Equi Focus Point Belgium qui a rassemblé les différents diagnostics est catégorique: il n’y a aucune raison d’annuler l’événement. "Ce n’est pas nécessaire de fermer tout et d’annuler tout puisqu’il n’y a rien d’exceptionnel pour le moment au niveau des chiffres. On a détecté le premier cas la semaine passée. Le cheval qui rentrait d’une compétition a présenté de la fièvre et des troubles neurologiques. On a dû l’euthanasier. D’autres chevaux de cette écurie avaient également des symptômes et elle a été confinée (NDLR: un autre cheval a dû être euthanasié). Une autre écurie dans le Hainaut a aussi constaté des troubles neurologiques sur un cheval qui a été en contact direct avec le premier cas. Il y a eu également en région liégeoise, des fausses couches chez des juments qui ont été encore une fois en lien direct avec la 1re écurie. Pour le moment c’est tout, on a d’autres cas de rhinopneumonie bien sûr, mais pas en lien l’un avec l’autre ou avec ce foyer. C’est normal, le virus circule toute l’année !"

L’organisme équestre rappelle ainsi que la vaccination est la meilleure arme pour éviter la circulation de ce genre de virus et qu’il est impératif de garder un cheval chez soi s’il est malade. Les organisateurs de la Cavalcade veilleront quant à eux à ce que les chevaux ne soient pas mélangés et demandent à tous ne pas les caresser.