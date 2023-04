Deux mois de travaux sur l’autoroute E40 entre Battice et Welkenraedt

Concrètement, ces travaux viseront à "réfectionner les couches supérieures des revêtements de l’E40/A3 vers Aix-la-Chapelle, de Battice à Welkenraedt, soit sur près de 6 km. Et de réfectionner les couches supérieures des revêtements des bretelles de l’échangeur de Battice (E40/A3-E42/A27)."

Afin de limiter l’impact sur la circulation, les travaux se découperont en plusieurs phases. "Le travail se concentrera dans un premier temps sur deux portions de l’autoroute qui seront traitées successivement et ensuite sur certaines bretelles de l’échangeur de Battice." Ainsi, du mardi 11 avril au vendredi 12 mai, le chantier se concentrera de l’échangeur de Battice jusqu’à Thimister-Clermont en direction d’Aix-la-Chapelle. "La circulation sera maintenue sur une bande de circulation uniquement vers Aix-la-Chapelle et la vitesse maximale y sera limitée à 70 km/h."

Ensuite, du samedi 13 mai au vendredi 16 juin, les travaux se déplaceront entre Thimister-Clermont et Welkenraedt. "Vers Aix-la-Chapelle, la circulation sera maintenue sur une voie (basculée à contresens sur les voies accueillant habituellement la circulation vers Liège) avec une vitesse maximale limitée à 70 km/h. Vers Bruxelles, les usagers circuleront sur une bande de circulation (voie de droite) avec une vitesse maximale limitée à 70 km/h."

Enfin, certaines bretelles de l’échangeur de Battice devront être fermées uniquement le week-end. Les modalités pratiques et les dates seront communiquées ultérieurement. "La fin des travaux est prévue le 16 juin prochain (sous réserve de conditions météorologiques favorables). Ce chantier représente un budget d’un peu plus de 3 millions d’euros HTVA financé par la Sofico, maître d’ouvrage. Il sera réalisé en collaboration avec son partenaire technique, le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre. C’est l’association momentanée des sociétés Baguette-Bodarwe qui a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux."