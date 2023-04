Deux nouvelles Grosses Têtes sur la Cavalcade de Herve ce lundi

Manifestement, les artistes ont été bien plus rapides, puisque deux "Gross’Tiess" seront dévoilées ce lundi (lors d’une réception officielle en matinée) de Cavalcade. Elles pourront ensuite déambuler au cœur du cortège, juste devant les Batalas Nantes.

Jean-Jacques et Jean-Pierre

Ainsi, ce sont les têtes de Jean-Pierre Renard, alias "Schule" (personne ne l’appelle par son prénom), et de Jean-Jacques Sougné qui seront présentées. Le premier est membre de la Clique de la Royale Garde Saint-Jean depuis 50 ans. Il doit son surnom à "Schulmeister, l’espion de l’Empereur" (série des années 70), car l’homme sait tout ce qui se passe à Herve… avant tout le monde. Et sa façon incomparable de raconter les potins, avec humour, est de renommée hervienne. Le second (à l’inimitable moustache) a fait les beaux jours de la Clique, tout en étant fortement impliqué dans la vie associative ou commerçante de Herve. Toujours là pour faire la fête, les deux ont la particularité de faire rimer Hervien avec épicurien.

L’an dernier, les Herviens avaient pu découvrir la Grosse Tiesse de Popeye Piters.