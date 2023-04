Un homme de l'événementiel pour animer la place Albert 1er pendant la Cavalcade

Cette année, la 145e Cavalcade de Herve comptera une soirée de plus, le Caval’Rire étant avancé au jeudi. Du vendredi au lundi, c’est Samuel Dumont, responsable de la commission Communication et de la commission Event, qui est en charge de la vie sur la place Albert 1er et cela dès "la recherche de différents prestataires et artistes, des contacts et le montage du chapiteau". Ce Hervien a pris la direction de cette partie de l’organisation depuis huit éditions. Il semblait en effet tout indiqué. "J’ai toujours participé à la Cavalcade que ce soit enfant comme tout le monde, mais j’y ai également été prestataire indépendant. Aujourd’hui, je suis directeur commercial dans une société de la région, mais je suis également DJ à mes heures perdues et j’organise des événements comme la retransmission des matchs des Diables Rouges au Hall de Criées. J’ai aussi été actionnaire et gérant de l’Acte 6 à Henri-Chapelle. Depuis plus de 15 ans, j’ai animé des centaines de soirée toujours proche de ma région de base. Cette partie événementielle chez moi m’a permis d’apporter une expérience acquise sur le terrain au syndicat d’initiative", pointe-t-il.