Un cyclo-quiz et un séjour randonnée organisés au Pays de Herve

Depuis samedi, et jusqu’au 31 octobre, le cyclo-enquêteur peut désormais parcourir une vingtaine de kilomètres en suivant le balisage des points-noeuds. Muni d’un bracelet, de son carnet de route ou de son smartphone, il lui sera proposé de répondre à 20 questions d’observation avec, à la clé, dix bons d’achat d’une valeur de 50 € (par tirage au sort fin octobre). "On retrouve des questions sur le mur du cimetière de Charneux, ou encore le nom d’un mécène sur le socle en calcaire d’une croix. On a fait tester la formule par nos guides et on a lancé le quiz samedi", indique Anne Zinnen, qui a dû composer avec la météo pour relativiser l’engouement du week-end de lancement.

Une rando de trois jours

La seconde offre en ce début du mois d’avril, c’est le séjour-rando sans bagage afin de relier les Plus Beaux Villages de Wallonie du Pays de Herve. Une trentaine de places sont proposées, et certaines inscriptions sont déjà validées. "On a souvent parlé de ce genre de produit, mais il est difficile à mettre en place de façon permanente. Ici, on le lance pour un petit groupe, et si ça prend pourquoi ne pas le relancer l’an prochain", indique la directrice. Pour 180 €, soit 60 € par jour, les randonneurs pourront marcher trois fois 20 km au départ d’Olne avec arrivée à Soiron. Le Domaine des Fawes et Blegny-Mine sont les hébergements sélectionnés, et les bagages seront acheminés sur place. "Tout est compris, les pique-niques et repas du jeudi au samedi 16 h", précise encore Anne Zinnen, qui prévoit en outre des animations aux haltes. Cette randonnée pédestre se tiendra du jeudi 6 juillet au samedi 8 juillet.

087 693 170 ; info@paysdeherve.be ; www.paysdeherve.be.