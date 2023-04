Chevaux malades en région verviétoise: quelles conséquences sur la Cavalcade ?

Ainsi, des meneurs, venant de la province de Liège, du Luxembourg ou d’Allemagne, ont décidé de ne pas participer au cortège de la Cavalcade de Herve ce lundi 10 avril 2023, même si aucun animal n’était malade. "On doit se résoudre cette année à ce que la Cavalcade ne soit pas entièrement tirée par des chevaux. Certains meneurs ont préféré s’abstenir cette année, on respecte leur choix et on s’adapte. Sur les 21 chars, il y en aura peut-être deux ou trois qui seront tirés, poussés, par des tracteurs, ce n’est plus arrivé depuis 2006, et le reste sera tiré par des chevaux de trait. On est un peu déçus évidemment parce que c’est une fierté de notre cortège, mais aussi surtout pour la famille Brixhe qui travaille depuis des mois pour que cet événement puisse être mis sur pied", indique Eddy-Pascal Piret, en charge dans le comité du cortège.

"C’est dur de trouver des chevaux à la dernière minute, d’habitude, je réserve les chevaux d’année en année, mais j’en ai trouvés quelques-uns, seulement le système d’attelage n’est pas le même et je dois en réaménager", glisse Christian Brixhe, qui s’occupe des chevaux de la Cavalcade depuis 20 ans. Deux groupes équestres (sur trois) se sont également retirés de l’événement par crainte ou problème de transport (les transporteurs voulaient éviter également les contacts).

Christian Brixhe en charge des chevaux de trait à la Cavalcade se dit confiant. ©Lise Cassoth

Pas question d’annulation

Que les Herviens se rassurent, malgré ces désagréments sanitaires (on les pensait bien loin), il n’est nullement question d’annuler le cortège. "Notre première crainte, c’était de se retrouver le lundi avec un organisme quelconque qui soit présent pour interdire notre manifestation. La première chose que l’on a faite, c’est se renseigner auprès des vétérinaires. C’est une maladie qui est connue et reconnue, il n’y a pas de confinement prévu comme on le fait parfois pour des poules quand il y a des cas de grippe aviaire. Mais les organisateurs peuvent prendre la décision d’annuler leur événement", explique Eddy-Pascal Piret qui se veut rassurant.

Deux précautions recommandées par les vétérinaires seront appliquées: ne pas mélanger les chevaux (c’est déjà le cas habituellement car ils sont à la sortie du camion directement attelés à leur char, séparés les uns des autres de plusieurs dizaines de mètres) et ne pas caresser les chevaux pour ne pas passer le virus d’un à l’autre. Il est demandé au public et aux participants de ne pas s’approcher des équidés. "Je suis confiant, quatorze voire quinze chevaux à moi y vont et je n’ai aucune appréhension !", conclut Christian Brixhe.