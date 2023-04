A Herve, la Cavalcade c'est aussi une histoire de poule noire

"La ville de Herve organisait un appel à projets pour les personnes qui voulaient adopter des poules en vue de réduire leurs déchets. Et c’est Christiane Martin qui donnait les formations pour apprendre à s’en occuper. On a eu nos poules en octobre et au mois d’avril une couvait, pour rien puisque je n’ai pas de coq, et j’ai sonné à Madame Martin pour qu’elle m’amène des œufs fécondés. Donc, elle a fait tout le tour de la Cavalcade avec ces œufs sur le char pour me donner la boîte en passant devant chez moi !", rembobine-t-elle.

La plus jeune des poulettes, âgée aujourd’hui de 35 ans (la plus âgée des huit membres est dans la septantaine), était ainsi recrutée. La voilà catapultée trois ans plus tard à la présidence. "Je m’impliquais déjà beaucoup et j’étais une Hervienne pure souche, qui plus est avec des poules noires chez elle !", explique la trentenaire.

Ce lundi de Pâques, ils seront une trentaine à défiler autour de la poule noire géante avec la participation des Coyeus de Magnée, des compagnons.. et des enfants. "Ce sera le deuxième cortège de ma fille qui va avoir deux ans. On l’a mise dans le bain dès le début. L’année dernière, elle n’avait que quelques mois et elle l’a fait ma petite poulette !"