Élections communales 2024 à Verviers : une liste 100% MR ou partagée avec le cartel ?

Je pense qu’il nous reste plus d’un an avant ces scrutins et qu’on doit encore travailler, jusqu’au bout. C’est ce que les citoyens attendent de nous. Au niveau local, nous avons 10 bourgmestres sur 20 communes francophones de l’arrondissement et nous sommes dans 14 majorités. Nous avons aussi des responsabilités dans les communes germanophones. Partout où nous sommes, nous faisons le travail sérieusement et sereinement. On l’a fait dans des conditions difficiles, durant la crise sanitaire ou durant les inondations. À Verviers par exemple, je salue vraiment le travail de Maxime Degey, échevin des Travaux. Je n’ai que des félicitations sur son travail pendant les inondations, sur sa présence, son écoute. Il est resté aux côtés des victimes, des personnes dans le besoin.

Le but, c’est donc de préparer, quand sera venu le temps, ces élections communales, régionales et fédérales, avec ce point d’attention particulier sur les communales car elles sont les élections de proximité par excellence. Je suis conscient de l’importance du niveau communal même si l’exigence des citoyens est de plus en plus grande par rapport aux mandataires locaux. Ça leur met une certaine pression, comme la pression de l’immédiateté ou celle des réseaux sociaux. Quand je vois certaines campagnes de dénigrement, de haine, vis-à-vis de certaines décisions prises au niveau local, c’est inacceptable. Mais il faut faire fi de ça pour garder des gens de qualité à la manœuvre et surtout éviter les gens haineux, agressifs, les donneurs de leçons, les personnes dogmatiques. C’est notre démocratie qui est en jeu.

"Même si ce n’est pas encore définitif, je mènerai sans doute la liste fédérale au niveau de la province de Liège." ©EdA Philippe Labeye

Il y a de plus en plus de formations politiques qui modifient leurs noms, retirant leur identification à une famille politique «traditionnelle». On l’a vu il y a pile un an avec la création des Engagés en lieu et place du cdH. Il ne fait plus bon s’étiqueter clairement MR ou PS?

Je l’ai fait à Herve (NDLR : avec la liste Herve Demain) mais en assumant totalement mon identité libérale et les élus l’assument aussi complètement. Je suis fier d’être libéral et fier du projet de société que je défends. Le jour où je n’aurai plus la foi en mes valeurs, ce sera la fin de mon engagement politique. J’assume mes idées, mon projet et je le revendique. Côté francophone, le MR est le seul parti qui défend un projet de société qui favorise le travail, la neutralité de l’État, l’écologie positive, la liberté. La neutralité constitue le socle commun de valeurs et un vivre ensemble apaisé. Le communautarisme et le repli d’une communauté sur elle-même sont très dangereux pour notre société et pour la démocratie.

À Verviers, y aura-t-il une liste MR ou se fondera-t-elle avec d’autres partenaires?

C’est trop tôt pour en parler. Oui il y a aura de nombreux libéraux sur une liste. Alors, sur une liste MR? D’ouverture? Il y a des discussions avec différents partis. Ce que je constate, c’est que le MR, Nouveau Verviers et les Engagés ont réussi à défendre un projet commun, ils ne se disputent pas et ils arrivent à travailler avec le partenaire qu’est le Parti socialiste.

Le cartel pourrait constituer sa liste?

Je pense que c’est une éventualité mais pour ça, il faut que chacun puisse y trouver sa place. Personnellement, je ne l’exclus pas et au sein du MR, même si tout le monde ne partage pas cet avis, on n’y est pas opposé. C’est une piste que l’on peut envisager pour autant qu’il y ait un projet de ville partagé. Je vois que dans la manière dont les trois chefs de file travaillent dans cette union sacrée – car je n’aime pas le mot «cartel» –, ça fonctionne. Aujourd’hui, les Verviétois ont besoin que leurs élus travaillent. Verviers souffre tellement qu’il faut une union sacrée pour le chef-lieu d’arrondissement. Je défends les ruralités, les petites communes, mais il faut quand même un chef-lieu fort. Je veux que Verviers soit de nouveau attractive. La ville doit être sûre, propre, agréable, belle. Les gens veulent du commerce, des logements décents, pas des ghettos. Pour le MR, le projet pour Verviers, ce sera lui rendre tout ça et lui rendre de la fierté. Pour mener à bien ce projet, on ne doit donc exclure aucune formule. La chose certaine, c’est que notre chef de file sera Maxime Degey. Il m’a démontré que Verviers était sa priorité.

" Maxime Degey m’a démontré que Verviers était sa priorité", dit Pierre-Yves Jeholet. ©EdA Philippe Labeye

Et vous, en 2024, on vous retrouvera où?

Si j’écoute certains, j’ai acheté un appartement à Heusy, à Ensival, et je loue à Verviers. Je suis spécialiste immobilier (rires). Pour rester sérieux, oui, la question s’est posée que je vienne à Verviers. Ça ne venait pas de moi, j’ai été sollicité. Au moment de poser ma réflexion, il y a eu la période Covid qui a duré 2 ans. J’ai dormi Covid, j’ai mangé Covid. Je ne pouvais pas tout faire or j’aime faire les choses à 200 %. Mais quand on ne peut pas s’investir à fond, il ne faut pas le faire. J’ai l’humilité de ne pas me prendre pour le messie qui allait débarquer à Verviers et régler tous les problèmes. Puis j’ai aussi une vie familiale et privée. Toutes ces conditions m’ont fait prendre la décision de ne pas y aller. Moi, personnellement, en 2024, je serai là pour aider Herve Demain et soutenir la liste de la façon la plus forte possible. Comme président de la fédération provinciale du MR, je vais m’occuper des 84 communes de la province; puis j’aurai les élections régionales et fédérales où je devrai aussi assumer mes responsabilités. Même si ce n’est pas encore définitif, je mènerai sans doute la liste fédérale au niveau de la province de Liège.