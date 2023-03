Le fair-play s’apprend aussi dans la cour de récréation, à Xhendelesse

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles, qui promeut le fair-play depuis 20 ans sur les terrains sportifs, scolaires et citoyens, était en effet présent avec son "Ciné fair-play". "Sur base de capsules vidéos, on aborde le fair-play, le respect dans le sport mais aussi toutes des thématiques qui gravitent autour comme la solidarité, l’entraide, les gestes sportifs positifs et négatifs, pour les questionner à ce sujet, en leur laissant un maximum la parole !", indique Thibault de Rijdt, chargé de projets. "Quand on aborde la thématique des discriminations, on se rend compte qu’ils ont tous vécu des moments difficiles et ils osent le dire. Comme on se moque de moi parce que je suis trop petite, parce que je m’habille différemment etc. C’est bluffant." À en croire l’animateur, les petits Herviens ont été exemplaires. "Ils savaient tous ce qu’était le fair-play, ils l’ont déjà tous appliqué. On a eu des réponses positives, qui sortaient de l’ordinaire !"

De fait, c’est une thématique à laquelle ils sont déjà sensibilisés le reste de l’année. La matinée s’est ainsi clôturée avec l’inauguration de la cour du fair-play (qui a dorénavant sa plaque commémorative). Pour l’échevine de l’Enseignement, Marianne Dalem, c’était une façon d’exprimer clairement "que le respect est au cœur du projet pédagogique de l’école, mais qu’elle attend aussi que toutes les personnes qui passent la grille en fassent autant. Cette plaque est un rappel d’être respectueux et qu’aucun signe d’agressivité n’est admis."

©France Fouarge

©France Fouarge

©France Fouarge

L’école communale de Battice vivra la même matinée le 21 avril prochain. Les élèves de 6e primaire de Xhendelesse prolongeront eux l’expérience en participant au concours annuel d’arts graphiques du Panathlon.