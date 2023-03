Herve: trois jours prévus en mai pour déménager et inaugurer la nouvelle caserne du Plateau

Pour rappel, deux sites avaient précédemment été étudiés pour le futur des pompiers de Herve et Battice, dans l’optique de préserver un corps sur l’entité hervienne suite au passage en zone: l’ancien Dema et ex-Cuisitime, rue de Herve, ainsi que l’ancien bâtiment de la PRL Adora, rue des Gaillettes ( les négociations étaient bien entamées). Finalement, la zone de secours avait pu acquérir l’ancienne scierie des Chesseroux fin 2016, un terrain de 10 000 m2 qui appartenait à Benoît et Christophe Liégeois.

La nouvelle caserne du Plateau est donc située rue de Chesseroux (avec accès aux bureaux par la rue de Maestricht), à Battice, et elle sera inaugurée lors de trois rendez-vous (les 18, 22 et 28 mai prochains) dont un ouvert au public, le dimanche de Pentecôte (la date historique des portes ouvertes de la caserne de Herve). Trois jours d’inauguration nécessaires pour déplacer deux casernes opérationnelles à une autre. Un changement conséquent à tous points de vue, pour les pompiers, les habitants ou encore le fonctionnement.

Le déménagement

Dès le jeudi de l’Ascension fin de matinée, à savoir le 18 mai, ce seront les pompiers et leurs familles qui découvriront en premier les lieux, ce sera "l’inauguration opérationnelle". Hommes, matériel, équipements… tout ira dans les nouveaux locaux. "Parce que deux heures avant, ils sont susceptibles de pouvoir partir des casernes ; et deux heures après, ils partiront de la nouvelle caserne. Ce jour-là, les familles des pompiers seront conviées." Avant d’investir les nouveaux lieux, deux cortèges de véhicules sont prévus depuis Battice et Herve. "Ils se donneront rendez-vous dans la foulée à l’entrée de la caserne rue de Chesseroux, où ils rentreront l’un après l’autre. À ce moment-là, ils vont prendre pleine possession de la caserne du Plateau". Une inauguration non officielle devrait être organisée par les amicales de Battice et de Herve.

Le lundi qui suit, le 22 mai, place à l’inauguration officielle. "Les différentes personnalités qui ont participé de près ou de loin via leurs compétences, leurs quotes-parts financières, etc., seront invitées. Il y aura le collège, le conseil de zone de secours, les ministres, etc."

Les portes ouvertes

Le dimanche 28 mai, la nouvelle amicale du poste du Plateau organisera la première journée portes ouvertes de la caserne du Plateau. Le public y découvrira le nouveau matériel et les nouveaux bâtiments. "Et ça, c’est le prolongement des portes ouvertes de la caserne de Herve qui se faisaient chaque année. Ici, c’est la volonté de l’instituer et de les faire chaque année aussi dans la nouvelle caserne", annonce le bourgmestre de Herve.

Pour le personnel, ce sera le début d’une nouvelle aventure. "Il y aura tous les pompiers mais aussi d’anciens pompiers et les familles qui participent aux événements des amicales toute l’année. Ce sera un grand moment d’émotion." Afin d’apaiser des craintes éventuelles, le bourgmestre assure que les pompiers sont épaulés dans ce changement, "et qu’on travaille avec eux afin qu’ils soient tout de suite d’attaque dès qu’on arrivera dans la nouvelle caserne".

Cette inauguration, c’est donc l’aboutissement d’un projet d’une demi-douzaine d’années. "Il a été initié par Pierre-Yves Jeholet et l’ancien collège (NDLR: présidé alors par le Theutois Philippe Boury) . Et en le remplaçant (NDLR: en juillet 2017), j’ai pu participer à la conception jusqu’au suivi. On arrive à la fin d’un long processus. Ce sera aussi le point final d’un fameux chantier", conclut Marc Drouguet.