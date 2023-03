C’est "la" bonne nouvelle du jour: la réception provisoire du parking sur le site Chapelier, 192 places intérieures, est prévue pour le vendredi 7 avril prochain. Pile à temps pour la Cavalcade de Herve. "Il sera ouvert pour le week-end, et accessible le jour de la Cavalcade aux riverains, car le lundi 10 avril toutes les voitures doivent être parties du centre-ville. On veut que ce soit fini pour la Cavalcade, mais on verra comment et quand on l’ouvre, pour faire cela au mieux", détaille Marc Drouguet.

Le parking, au fond, ouvrira le second week-end d’avril. Une liaison est prévue vers la piscine. ©EdA LABEYE Philippe

Dans un premier temps, seul les trois étages supérieurs seront accessibles, au lieu des cinq niveaux. "Les niveaux enterrés ne le seront pas, pour une question d’alimentation électrique. Il faut une intervention d’Ores mais ils ne savent pas venir directement. Le désenfumoir (l’aération) ne peut pas être activé. On aura terminé d’ici là le cheminement pour les piétons vers la galerie et le complexe sportif."

2. Rue du stade: c’est presque terminé

À côté, la liaison cyclo piétonne de la rue du Stade est en voie de finalisation. La couche de tarmac a été posée ce mardi matin et les klinkers sont actuellement mis en place. "Il restera la finition ocre, mais ce sera pour plus tard", sait l’échevin Bernard Allelyn.

Les aménagements sont presque achevés, rue du Stade. ©EdA LABEYE Philippe

3. Déviation rue A. Leclercqs: avancée début avril

Du côté de Xhendelesse, la firme Nelles a entamé ce qui sera, à termes, la voie cyclable entre l’école communale et la rue des Marronniers. "La couche provisoire sur la future piste, afin de desservir l’école, sera posée la semaine prochaine, poursuit l’échevin Allelyn. Ce sera également le cas pour la rue Voie aux Pierres, dont la pose de l’égouttage est pratiquement finie. On est passé au step suivant: la voirie."

La future piste cyclable permettra, pendant les travaux, de dévier les automobilistes. ©EdA LABEYE Philippe

4. Rue Nicolas Hardy: enfin l’aboutissement

La rue Nicolas Hardy attend, elle aussi, sa couche de tarmac. Les linéaires sont coulés, les fondations sont terminées. Une réunion se tient ce jeudi après-midi pour aborder le timing. Ce chantier est primordial, à Xhendelesse, car la rue Nicolas Hardy sera la voie de déviation dans le cadre du chantier de la rue Albert Leclercqs, plus haut. Actuellement, les véhicules (et notamment les bus) sont déviés par la rue de Xhendelesse, le centre de Soiron et la rue du Tilleul, ce qui est particulièrement délicat au virage du "Bon Coin", à Soiron.

5. Tour panoramique: sur place fin avril

Enfin, le chantier de la tour panoramique sur le site du Fort de Battice avance également. "Les préparations à l’atelier vont bon train pour le béton, les cages d’escalier, les ferronneries… D’après les informations que j’ai de l’entreprise, ils devraient commencer sur le terrain en seconde partie d’avril, disons fin avril. Ils commenceront par la réalisation des tuyaux de fondations", explique encore Bernard Allelyn.